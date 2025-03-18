سوريا الجديدة
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على هامش مؤتمر ‫بروكسل.. مسؤول تركي يبحث ملف سوريا مع قادة أوروبيين ودوليين
بحث نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز أمس الاثنين، الملف السوري مع مسؤولين أوروبيين ودوليين، على هامش مؤتمر ‫بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا.
على هامش مؤتمر ‫بروكسل.. مسؤول تركي يبحث ملف سوريا مع قادة أوروبيين ودوليين
نائب وزير خارجية تركيا يبحث ملف سوريا مع مسؤولين أوروبيين ودوليين / AA
18 مارس 2025

وحسب منشور لوزارة الخارجية التركية على منصة إكس، عقد يلماز سلسلة لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر ركزت على دعم العملية الانتقالية وجهود إعادة الإعمار في سوريا.

وتبادل يلماز خلال لقاء وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، هاميش فالكونر، وجهات النظر حول الوضع في سوريا.

كما ناقش مع نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس موتزفيلد كرافيك، العملية الانتقالية وجهود إعادة الإعمار في سوريا.

وخلال لقائه هانا جلول مورو، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، بحث يلماز فرص التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الجديدة في سوريا.

والتقى يلماز إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وتبادل معها الآراء حول العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى بلادهم.

وفي لقاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، بحث يلماز التطورات الأخيرة في سوريا وعمل الأمم المتحدة في البلاد.

وعقد يلماز لقاء ثنائيا مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). تبادلا خلاله وجهات النظر حول أنشطة الأونروا وأوضاع الفلسطينيين.

وأمس الاثنين، عُقد مؤتمر بروكسل حول سوريا، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي سنوياً منذ عام 2017، بنسخته التاسعة تحت شعار "الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح".

وشاركت تركيا في المؤتمر عبر نائب وزير الخارجية نوح يلماز ممثلاً عنها.


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