سياسة
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الناتو يؤكد إرسال دول غربية المزيد من الأسلحة الثقيلة لضمان انتصار أوكرانيا
أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة ألمانية، أن دولاً غربية سترسل إلى أوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة. وأضاف "نحن في مرحلة حاسمة من الحرب. لذلك، من المهم أن نزوّد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج اليها لكي تنتصر".
الناتو يؤكد إرسال دول غربية المزيد من الأسلحة الثقيلة لضمان انتصار أوكرانيا
الناتو يؤكد إرسال دول غربية المزيد من الأسلحة الثقيلة لضمان انتصار أوكرانيا. / صورة: AFP
15 يناير 2023

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأحد، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، أن دولاً غربية سترسل إلى أوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة هاندلسبلات اليومية، قبل اجتماع هذا الأسبوع في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف "إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب".

وأضاف: "نحن في مرحلة حاسمة من الحرب. لذلك، من المهم أن نزوّد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج اليها لكي تنتصر".

ومنذ بدء الهجمات الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تطالب كييف بمزيد من الأسلحة الثقيلة فيما وسّعت الدول الغربية نطاق الأسلحة التي تؤمّنها.

والأسبوع الماضي، تعهّدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تزويد أوكرانيا آليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع هي 40 مدرّعة ألمانية من طراز ماردر و50 مدرّعة أمريكية من طراز برادلي وعدد من مدرّعات "إم إكس-10" الفرنسية.

لكن الضغط على الحلفاء يزداد ليوافقوا على تسليم دبابات قتالية.

وتعهّدت المملكة المتحدة، السبت، إرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا "في الأسابيع المقبلة".

وقال ستولتنبرغ إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترف خطأ بشنّه هجوماً على أوكرانيا.

وأوضح "لقد بالغ في تقدير قدرة قواته المسلحة (...) نرى أخطاءهم الميدانية وافتقارهم إلى المعنويات ومشاكل القيادة لديهم ومعداتهم الرديئة"، لكن الروس "أظهروا استعدادهم لتكبد خسائر فادحة من أجل تحقيق أهدافهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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