سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: علاقاتنا مع السويد ستتوتر أكثر إذا لم توقف استفزازات PKK الإرهابي
أكد الرئيس التركي أردوغان أن علاقات بلاده مع السويد قد تزداد توتراً حال لم توقف ستوكهولم استفزازات تنظيم PKK الإرهابي على أراضيها، مشيراً إلى أنه على السويد وفنلندا إعادة نحو 130 إرهابياً إلى أنقرة إلا أنهما لم تفعلا.
أردوغان: علاقاتنا مع السويد ستتوتر أكثر إذا لم توقف استفزازات PKK الإرهابي
أردوغان: علاقاتنا مع السويد ستتوتر أكثر إذا لم توقف استفزازات PKK الإرهابي / صورة: AA
15 يناير 2023

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تصاعد حدة التوتر بين تركيا والسويد حال لم توقف الأخيرة استفزازات تنظيم PKK الإرهابي على أراضيها.

جاء ذلك في كلمة له، مساء الأحد خلال فعالية شبابية نظمها حزب العدالة والتنمية بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.

وأضاف أردوغان: "نشاهد مظاهرات تنظيم PKK الإرهابي في شوارع السويد التي نحذرها بهذا الخصوص، لكن للأسف لم توقف هذه المظاهرات".

وأشار أردوغان إلى أنه على السويد وفنلندا إعادة نحو 130 إرهابياً إلى تركيا كي يصدق البرلمان التركي على عضويتهما، إلا أن البلدين لم يفعلا.

وذكر بأن المحكمة السويدية رفضت تسليم تركيا الإرهابي بولنت كنش المطلوب لدى أنقرة بتهمة الانتماء إلى تنظيم غولن الإرهابي.

ولفت إلى أن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أبلغ نظيره السويدي بإلغاء الزيارة التي كان الأخير يعتزم إجراءها إلى أنقرة قريباً، وذلك للتعبير عن استياء تركيا من تجاهل السلطات السويدية لاستفزازات "PKK" الإرهابي.

وتابع قائلاً: "التنظيم الإرهابي لا ينشط في السويد فقط، بل ينظم المظاهرات في ألمانيا وفرنسا أيضاً، لا بد لتركيا أن تتخذ مواقفها تجاه هذه الدول".

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو، وذلك على هامش قمة زعماء الحلف، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت المذكرة بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

اتفاقية الحبوب

وفيما يتعلق باتفاق ممر الحبوب قال أردوغان إنهم يعتزمون إرسال الحبوب القادمة عبر ممر البحر الأسود، إلى إفريقيا "لتحقيق التوازن".

وأوضح أردوغان أن 44% من الحبوب المشحونة عبر البحر الأسود ذهبت إلى أوروبا و14% إلى إفريقيا.

وأضاف: "الآن سنحقق التوازن بإرسالها إلى البلدان الإفريقية."

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي "كأفضل استجابة" لمطالب الشعوب المحتاجة في إفريقيا.

وفي سياق متصل، أكد أردوغان أن العالم أدرك مكانة تركيا خلال الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن بلاده كانت البلد صاحب الحل في أزمة ممر الحبوب بالبحر الأسود.

وأفاد بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اقترح إيصال الحبوب إلى الشعوب الإفريقية الفقيرة بالمجان دون أي مقابل.

وفي معرض الرد على المقترح المذكور من بوتين، قال أردوغان إنهم يهدفون إلى تحويل الحبوب والقمح القادمَين عبر ممر البحر الأسود، إلى دقيق في المنشآت التركية، ومن ثم تقديمها إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us