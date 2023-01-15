حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تصاعد حدة التوتر بين تركيا والسويد حال لم توقف الأخيرة استفزازات تنظيم PKK الإرهابي على أراضيها.

جاء ذلك في كلمة له، مساء الأحد خلال فعالية شبابية نظمها حزب العدالة والتنمية بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.

وأضاف أردوغان: "نشاهد مظاهرات تنظيم PKK الإرهابي في شوارع السويد التي نحذرها بهذا الخصوص، لكن للأسف لم توقف هذه المظاهرات".

وأشار أردوغان إلى أنه على السويد وفنلندا إعادة نحو 130 إرهابياً إلى تركيا كي يصدق البرلمان التركي على عضويتهما، إلا أن البلدين لم يفعلا.

وذكر بأن المحكمة السويدية رفضت تسليم تركيا الإرهابي بولنت كنش المطلوب لدى أنقرة بتهمة الانتماء إلى تنظيم غولن الإرهابي.

ولفت إلى أن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أبلغ نظيره السويدي بإلغاء الزيارة التي كان الأخير يعتزم إجراءها إلى أنقرة قريباً، وذلك للتعبير عن استياء تركيا من تجاهل السلطات السويدية لاستفزازات "PKK" الإرهابي.

وتابع قائلاً: "التنظيم الإرهابي لا ينشط في السويد فقط، بل ينظم المظاهرات في ألمانيا وفرنسا أيضاً، لا بد لتركيا أن تتخذ مواقفها تجاه هذه الدول".

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو، وذلك على هامش قمة زعماء الحلف، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت المذكرة بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

اتفاقية الحبوب

وفيما يتعلق باتفاق ممر الحبوب قال أردوغان إنهم يعتزمون إرسال الحبوب القادمة عبر ممر البحر الأسود، إلى إفريقيا "لتحقيق التوازن".

وأوضح أردوغان أن 44% من الحبوب المشحونة عبر البحر الأسود ذهبت إلى أوروبا و14% إلى إفريقيا.

وأضاف: "الآن سنحقق التوازن بإرسالها إلى البلدان الإفريقية."

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي "كأفضل استجابة" لمطالب الشعوب المحتاجة في إفريقيا.

وفي سياق متصل، أكد أردوغان أن العالم أدرك مكانة تركيا خلال الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن بلاده كانت البلد صاحب الحل في أزمة ممر الحبوب بالبحر الأسود.

وأفاد بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اقترح إيصال الحبوب إلى الشعوب الإفريقية الفقيرة بالمجان دون أي مقابل.

وفي معرض الرد على المقترح المذكور من بوتين، قال أردوغان إنهم يهدفون إلى تحويل الحبوب والقمح القادمَين عبر ممر البحر الأسود، إلى دقيق في المنشآت التركية، ومن ثم تقديمها إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.