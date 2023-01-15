شهدت منطقة دافوس السويسرية، احتجاجات قبيل انطلاق منتدى الاقتصاد العالمي (WEF) في الفترة بين 16- 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتجمع المحتجون ضد انعقاد المنتدى ونشطاء البيئة، في ساحة البريد بدافوس، الأحد، رافعين لافتات بمختلف اللغات، تنتقد منتدى الاقتصاد العالمي وتدعو للتركيز على التغير المناخي.

كما انتقد المحتجون "تقاعس" الحكومات عن اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة التغير المناخي.

وفي حديثها للأناضول، قالت جيانا كاترينا، إحدى المشاركات في الاحتجاج، إنهم تجمعوا في دافوس للاحتجاج على "النخبة الاقتصادية العالمية."

وأكدت أن "النخبة الاقتصادية الحالية في العالم، هي التي تعزز من مخاطر التغير المناخي".

وتعقد النسخة الـ53 من منتدى دافوس"، في الفترة بين 16- 20 يناير/كانون الثاني الجاري، تحت شعار "التعاون في عالم مجزأ"، وبمشاركة أكثر من 2700 شخصية من 130 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات.