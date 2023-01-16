سياسة
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إخلاء مئات المنازل بسبب فيضانات هي الأسوأ منذ عقود في لاتفيا
طلبت السلطات من آلاف اللاتفيين وسط البلاد إخلاء منازلهم إثر فيضانات هي الأسوأ منذ عقود، فيما يتهدّد خطر كبير مدينة جيكابيلس وبلدة بلافيناس والمناطق المحطية حيث تعوق كتل جليدية انجرفت من بيلاروس تدفق مياه نهر دوغافا.
إخلاء مئات المنازل بسبب فيضانات هي الأسوأ منذ عقود في لاتفيا
إخلاء مئات المنازل بسبب فيضانات هي الأسوأ منذ عقود في لاتفيا / صورة: AFP
16 يناير 2023

حضّت سلطات لاتفيا الأحد سكان بعض المناطق في وسط البلاد على إخلاء منازلهم في إطار الاستجابة لأسوأ فيضانات تشهدها الدولة الواقعة على بحر البلطيق منذ عقود.

وفي تحذير عبر الإذاعة المحلية قال رئيس بلدية مدينة جيكابيلس: "سيكون من شبه المستحيل إخراجكم من الوحول الجليدية متى اجتاحت منازلكم".

ويتهدّد خطر كبير مدينة جيكابيلس وبلدة بلافيناس والمناطق المحيطة حيث تعوق كتل جليدية انجرفت من بيلاروس تدفق مياه نهر دوغافا.

وأشار أحد السكان ويدعى ماريس كودولس في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إلى "قطع من الجليد وسيول من المياه الجليدية البرودة اجتاحت مدينتنا سريعاً".

وقال: "هذه أسوأ فيضانات منذ عام 1981"، مشيراً إلى أن المنسوب الحالي للمياه أدنى فقط بخمس سنتيمترات من المستوى القياسي المسجّل ذاك العام.

وبُني سد جديد قبل عشر سنوات في تدبير احترازي، لكنّه بدأ يتداعى السبت تحت ضغط الجليد.

والأحد نشر عدد من الآليات لتدعيم السد بكميات إضافية من أكياس الرمل.

وقال رئيس البلدية إن "السد صامد حتى الآن ونحن ندعّمه بصورة مستمرة لكن الوضع لا يزال خطراً".

وتابع: "لا شيء يضمن أنه سيصمد بوجه الظروف القصوى".

ويستخدم عناصر الإغاثة خزانات عائمة لإجلاء السكان، علماً بأن غالبية هؤلاء قرروا البقاء في منازلهم.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية قال قائد العملية الإنقاذية العسكرية الكابتن في الجيش أليكساندز كفيغونس: "الحمد لله لم يغرق أحد ولم يصب أحد".

وأشار إلى جهود تبذل حالياً لإغاثة خمس مناطق نائية و"إجلاء السكان وتوفير المواد الغذائية والإمدادات لمن بقوا".

وعقد رئيس الوزراء كريجانيس كارينش والرئيس إجيلس ليفيتس اجتماعاً لخلية إدارة الأزمة في العاصمة ريغا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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