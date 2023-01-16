سياسة
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أفغانستان.. مقتل نائبة سابقة بالبرلمان في منزلها برصاص مجهولين
أقدم مسلحون مجهولون على قتل النائبة البرلمانية السابقة مرسال نبي زادة مع أحد حرّاسها في منزلها بالعاصمة الأفغانية كابل، وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فتحت الشرطة تحقيقاً لمحاولة "العثور على المجرمين وتقديمهم للعدالة".
أفغانستان.. مقتل نائبة سابقة بالبرلمان في منزلها برصاص مجهولين
كانت مرسال نبي زاده نائبة بالبرلمان قبل سيطرة طالبان على زمام الأمور في البلاد / صورة: مواقع تواصل
16 يناير 2023

قالت الشرطة إن مسلحين مجهولين قتلوا نائبة سابقة في البرلمان الأفغاني في هجوم على منزلها بالعاصمة كابول.

وأضافت الشرطة أن مرسال نبي زاده وحارسها قُتلا بالرصاص وأصيب شقيقها في الهجوم الذي وقع أمس الأحد.

وقالت الشرطة في بيان: "بدأت القوات الأمنية تحقيقاً جدياً في القضية للعثور على المجرمين وتقديمهم للعدالة".

وكانت مرسال نبي زاده نائبة بالبرلمان قبل سيطرة طالبان على زمام الأمور في البلاد مع انسحاب القوات الأجنبية عام 2021 عندما فر عدد من السياسيين من البلاد.

وكانت ممثلة العاصمة في البرلمان الأفغاني خلال الدورة الـ17 كما كانت عضواً في لجنة الدفاع والأمن في الدورة 18 من البرلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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