قالت الشرطة إن مسلحين مجهولين قتلوا نائبة سابقة في البرلمان الأفغاني في هجوم على منزلها بالعاصمة كابول.

وأضافت الشرطة أن مرسال نبي زاده وحارسها قُتلا بالرصاص وأصيب شقيقها في الهجوم الذي وقع أمس الأحد.

وقالت الشرطة في بيان: "بدأت القوات الأمنية تحقيقاً جدياً في القضية للعثور على المجرمين وتقديمهم للعدالة".

وكانت مرسال نبي زاده نائبة بالبرلمان قبل سيطرة طالبان على زمام الأمور في البلاد مع انسحاب القوات الأجنبية عام 2021 عندما فر عدد من السياسيين من البلاد.

وكانت ممثلة العاصمة في البرلمان الأفغاني خلال الدورة الـ17 كما كانت عضواً في لجنة الدفاع والأمن في الدورة 18 من البرلمان.