ذكرت صحيفة "بيلد" اليومية الألمانية أن الشرطة احتجزت الناشطة السويدية المناخية غريتا تونبرج الأحد خلال احتجاج مناهض لتعدين الفحم في قرية "لوتزيرات" غربي ألمانيا.

وكانت تونبرج من بين المتظاهرين الذين تدفقوا إلى الموقع لإنقاذ قرية "لوتزيرات" من الهدم في إطار خطط توسيع منجم الفحم.

وأخرجها ضابطا شرطة من الاحتجاج دون التأكد مما إذا كانت مقيدة اليدين، حسب الصحيفة.

وخلال احتجاجات السبت قالت تونبرج لوكالة الأنباء الألمانية في كولونيا إن "الوضع فى لوتزيرات يمثل إحراجاً دولياً كبيراً للحكومة الفيدرالية (الألمانية)".

وأصبحت "لوتزيرات" رمزاً للجماعات البيئية التي تطالب بوضع حد لاستخدام الفحم والوقود الأحفوري في ألمانيا لتحقيق أهداف المناخ.

وأضافت: "أعتقد أن من السخف تماماً أن يحدث هذا عام 2023".

وتخطط شركة الطاقة الألمانية العملاقة RWE لهدم القرية كجزء من خطة لتوسيع منجم "غارزفايلر" للفحم، بهدف استخراج 280 مليون طن من الليغنيت (الفحم الأسمر) بحلول عام 2030.

وكانت تونبرج من بين آخر المتظاهرين الذين جرى إجلاؤهم عن المنطقة، وسط انتقادات لما وصفه البعض بحملة مشددة للشرطة.