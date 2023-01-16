قالت شرطة العاصمة البريطانية الأحد إنها ألقت القبض على رجل في الستينيات من عمره، ضمن تحقيق مرتبط باكتشاف آثار لليورانيوم عُثر عليها في طرد شُحن بمطار هيثرو في لندن.

وأضافت الشرطة أنها احتجزت الرجل يوم السبت للاشتباه في ارتكابه جريمة إرهابية، وأطلقت سراحه بكفالة في إطار التحقيق.

ورُصدَت كمية ضئيلة جدّاً من اليورانيوم في طرد وصل إلى مطار هيثرو في 29 ديسمبر/كانون الأول.

وأكدت صحيفة "ذا صن" التي كانت أول من أفاد بعملية الضبط هذه، أن الطرد مصدره باكستان، ووصل إلى إنجلترا في طائرة أقلعت من سلطنة عمان.

وقال ريتشارد سميث قائد مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، إنه على الرغم من احتجاز الرجل فإن الحادثة "لا يبدو أنها تنطوي على أي تهديد مباشر للعامة".

وتوجه رجال الشرطة يوم السبت إلى عنوان في تشيشر، واقتيد الرجل إلى مركز للشرطة في شمال غربي إنجلترا، وأُفرجَ عنه الأحد بكفالة.