سياسة
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"عقب سلسلة هفوات".. وزيرة الدفاع الألمانية تقدم استقالتها
قدّمَت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت استقالتها من منصبها الاثنين عقب سلسلة هفوات تتعلق بأدائها، في حين ألقت باللوم على وسائل الإعلام متهمة إياها بعرقلة اتخاذها "قرارات متعلقة بالسياسات الأمنية، بما في ذلك مصلحة مواطني ألمانيا".
"عقب سلسلة هفوات".. وزيرة الدفاع الألمانية تقدم استقالتها
ألمانيا.. وزيرة الدفاع تقدّم استقالتها وتلقي باللوم على وسائل الإعلام / صورة: AFP
16 يناير 2023

قدّمَت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت استقالتها من منصبها الاثنين عقب سلسلة هفوات ألقت بظلال الشكّ على قدرتها على أداء مهامها المتمثلة بتعزيز القوات المسلحة على وقع الحرب في أوكرانيا.

وقالت لامبريشت في بيان: "اليوم طلبت من المستشار إعفائي من منصب وزيرة الدفاع الفيدرالية".

وألقت لامبريشت باللوم على "تركيز وسائل الإعلام على شخصي" في الحؤول دون تمكُّنها من اتخاذ "قرارات متعلقة بالسياسات الأمنية بما في ذلك مصلحة مواطني ألمانيا".

والجمعة ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الاستقالة قرار شخصي اتخذته الوزيرة دون أن تفرضه عليها المستشارية.

وتعرّضت لامبريشت (57 عاماً) عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتز، في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتها المثيرة للجدل حول الحرب في أوكرانيا.

واهتزت صورة لامبريشت بسبب مقطع فيديو بمناسبة الأعياد قالت فيه إنها ممتنة لكل "اللقاءات" التي سمح لها النزاع في أوكرانيا بإجرائها.

وفي يناير/كانون الثاني 2022 تعرضت لانتقادات لإعلانها إرسال 5000 خوذة إلى أوكرانيا التي كانت تطالب وقتذاك بأسلحة ثقيلة لحماية نفسها من صراع محتمَل مع روسيا.

ووفقاً لمسح أجرته Civey في الآونة الأخيرة شمل 5000 شخص، يؤيد 77% من الألمان رحيلها، فيما يرغب 13% فقط في بقائها بمنصبها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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