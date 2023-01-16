سياسة
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وفد أمريكي يزور العراق لبحث انتشار القوات الأمريكية مع السوداني
قالت وسائل إعلام عراقية إن وفداً أمريكياً يزور العاصمة بغداد الساعات المقبلة، لعقد مباحثات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول عدد من الملفات منها زيارته المنتظرة إلى واشنطن وانتشار القوات الأمريكية بالبلاد.
وفد أمريكي يزور العراق لبحث انتشار القوات الأمريكية مع السوداني
وفد أمريكي يزور العراق لبحث انتشار القوات الأمريكية مع السوداني/ صورة: AFP
16 يناير 2023

كشفت وسائل إعلام عراقية الاثنين أن وفداً أمريكيا يزور العاصمة بغداد في الساعات المقبلة لعقد مباحثات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول عدد من الملفات.

ونقل موقع "بغداد اليوم" (غير حكومي) عن مصادر مطلعة أن الوفد الأمريكي سيبحث مع السوداني "ملف جدولة القوات الأمريكية في العراق وانتشارها".

وأضاف أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيتوجه قريباً إلى واشنطن لترتيب إجراءات زيارة السوداني إلى واشنطن والاجتماع مع الرئيس جو بايدن.

وأشار الموقع أيضاً إلى "زيارة مرتقبة سيجريها ممثل الولايات المتحدة للشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق خلال الساعات المقبلة سيعقد خلالها مباحثات مع المسؤولين هناك".

وتوجد فجوات بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بقضايا نفطية وإدارية وأمنية، وفي أكثر من مناسبة دعت واشنطن الحكومتين للتفاوض لحل هذه الخلافات.

ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة العراقية حول ما أورده موقع "بغداد اليوم" بشأن زيارة الوفد الأمريكي.

وخلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا الخميس قال السوداني لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إنه يعتزم إرسال وفد رفيع إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين.

وأوضح السوداني أن العراق يود أن تكون علاقاته مع الولايات المتحدة مماثلة لتلك التي تتمتع بها السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج.

ووفق الصحيفة الأمريكية فإن السوداني دافع عن وجود قوات أمريكية في بلاده ولم يحدد جدولاً زمنياً لانسحابها، مؤكداً أهميتها في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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