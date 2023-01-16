سياسة
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وزيرة خارجية البوسنة: لولا وجود تركيا قوية لما تحقق سلام في البلقان
قالت وزيرة خارجية البوسنة والهرسك، بيسيرا توركوفيتش، "لولا وجود تركيا قوية لما تحقق السلام غربي البلقان". وتعد تركيا ثاني أكبر مستثمر في البوسنة لعام 2021 حسب الوزيرة التي شددت في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المستقبل.
وزيرة خارجية البوسنة: لولا وجود تركيا قوية لما تحقق سلام في البلقان
وزيرة خارجية البوسنة: لولا وجود تركيا قوية لما تحقق سلام في البلقان. / صورة: AA
16 يناير 2023

قالت وزيرة خارجية البوسنة والهرسك، بيسيرا توركوفيتش، "لولا وجود تركيا قوية لما تحقق السلام غربي البلقان".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، مع نظيرها التركي مولود جاوش أوغلو عقب لقاء جمعهما في أنقرة.

وتطرقت توركوفيتش إلى قبول البوسنة والهرسك كمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي قبل شهر.

وقالت :"سيكون لنا مستقبل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، حيث إن بلادي ستكون مع الاتحاد ومع الناتو (حلف شمال الأطلسي) عاجلاً أم آجلاً".

وأكّدت دعم تركيا لدخول البوسنة والهرسك إلى حلف الناتو.

وأشادت بالعلاقات التاريخية بين تركيا ودول البلقان قائلة: "يعيش ما بين 5 و6 ملايين شخص في تركيا أصولهم من البوسنة والبلقان، وهذا يشكل ثراء كبيراً، وعلينا عدم إهماله".

وأضافت توركوفيتش، "لولا وجود تركيا قوية لما تحقق السلام غربي البلقان".

وتعد تركيا ثاني أكبر مستثمر في البوسنة لعام 2021 حسب الوزيرة التي شددت في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المستقبل.

وأكدت دعم بلادها لمؤتمر أنطاليا الدبلوماسي ومساهمة المؤتمر في تحقيق السلام بمنطقة البلقان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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