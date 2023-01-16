أطلقت السلطات الفرنسية الاثنين، تحذيراً باللون البرتقالي في 23 منطقة بسبب إعصار "جيرارد" الذي يضرب شمالي البلاد.

وأفاد تلفزيون BFMTV الفرنسي، بأن تأثير الإعصار فعال بشكل كبير في الأجزاء الشمالية من فرنسا بما في ذلك العاصمة باريس.

وأضاف أن إدارة الأرصاد الجوية أطلقت تحذيرات باللون البرتقالي في 23 منطقة بسبب الإعصار، محذراً من احتمالية زيادة سرعة الرياح إلى 160 كم في الساعة في بعض الأماكن.

وذكرت الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح وصلت ليل أمس الأحد إلى 132 كم/ الساعة، وأن تحذيرات باللون الأصفر أُطلِقت في مناطق مختلفة.

وتسبب الإعصار في تعطل حركة القطارات في منطقة نورماندي طيلة ساعات النهار، كما قُطع التيار الكهربائي عن 75 ألف أسرة في المناطق الشمالية.