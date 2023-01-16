سياسة
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أنقرة: على السويد الإيفاء بتعهداتها إن كانت ترغب بالانضمام إلى الناتو
أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ أنه يتعيّن على ستوكهولم الوفاء بالتعهدات المقدّمة لأنقرة في إطار المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا والسويد وفنلندا، إن كانت ترغب بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
أنقرة: على السويد الإيفاء بتعهداتها إن كانت ترغب بالانضمام إلى الناتو
بوزداغ: إن كانت السويد ترغب في الانضمام إلى الناتو فعليها أن تفي بتعهداتها / صورة: AA
16 يناير 2023

قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إنه يتعيّن على السويد الإيفاء بتعهداتها إن كانت ترغب بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك في تصريحات صحفية الاثنين، خلال زيارته إلى غرفة التجارة والصناعة بولاية يوزغات وسط تركيا.

وتطرق بوزداغ إلى الاستفزازات التي يقوم بها أنصار تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي في السويد، مؤكداً أنها من شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات التركية السويدية.

وذكر أنه يتعيّن على ستوكهولم الوفاء بالتعهدات المقدّمة لأنقرة في إطار المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو.​​​​​​​

وأضاف: "إن كانت السويد ترغب في الانضمام إلى الناتو فعليها أن تفي بتعهداتها".

وشدد على أنه يتوجب على السويد إلقاء القبض على الضالعين في العمل الاستفزازي الأخير الذي استهدف الرئيس رجب طيب أردوغان، وتقديمهم إلى العدالة.

كما لفت إلى عدم تسليم الحكومة السويدية الإرهابيين المطلوبين إلى تركيا حتى اليوم.​​​​​​​

ومؤخراً قال الرئيس أردوغان، إن العلاقات بين تركيا والسويد قد تتوتّر أكثر في حال لم توقف سلطات ستوكهولم استفزازات تنظيم "PKK" الإرهابي داخل أراضيها.

والخميس الفائت، تجمّع عدد من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وعلّقوا دمية تصوّر الرئيس التركي أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم مقطعاً مصوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها، وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.

وفي اليوم ذاته، استدعت وزارة الخارجية التركية سفير ستوكهولم لدى أنقرة وأبلغته رفضها لدعاية أنصار تنظيم "PKK" الإرهابي بالسويد التي استهدفت تركيا ورئيسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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