أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، استعداد بلاده لتبني دور الوسيط من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وبوتين بحثا "خطوات تحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا وإرسالها إلى الدول الإفريقية".

كما ناقش الزعيمان التطورات المتعلقة باتفاقية ممر شحن الحبوب عبر البحر الأسود وتصدير الأمونيا الروسية.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.