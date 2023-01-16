قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن المحادثات الجارية مع تركيا بخصوص انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تسير بشكل "إيجابي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، مع رئيس البرلمان الأوروبي تشارلز ميشيل في العاصمة ستوكهولم.

وأعرب كريسترسون عن اعتقاده بأن تركيا ستصادق على انضمام السويد إلى الناتو.

وتابع قائلاً: "28 دولة في الناتو صادقت على انضمام السويد إلى الحلف، ونحترم المدة الزمنية التي تتخذها كل دولة للمصادقة على هذا الأمر".

وأشار إلى أن السويد وفنلندا تلتزمان ببنود المذكرة الثلاثية الموقعة مع تركيا على هامش قمة زعماء الناتو التي جرت في العاصمة الإسبانية مدريد صيف العام الماضي.

وأردف: "تركيا تطلب منا إعادة بعض المطلوبين لديها، أقول مجدداً إن القضاء يبتّ في هذا الأمر وأحترم القرار الذي ستتخذه تركيا بشأن انضمام بلادنا إلى الناتو".

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.