قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، إن الجهات الدولية التي تلتزم الصمت حيال استفزازات تنظيم "PKK" الإرهابي في السويد ضد تركيا ورئيسها، لا يعني صمتها سوى دعم الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الاثنين، عقب اجتماع اللجنة الإدارية المركزية لحزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف جليك في هذا الخصوص: "لقد رأينا مرة أخرى أن صمت أولئك الذين يدعون للديمقراطية والتعددية والحرية حيال استفزازات PKK الإرهابي في السويد، لا يعني شيئاً ما سوى دعم الإرهاب".

وأكد جليك أن ما فعله أنصار تنظيم "PKK" الإرهابي من استفزازات ضد الرئيس أردوغان، لا علاقة له بحرية التعبير مطلقاً.

ودعا جليك السلطات السويدية إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه التنظيمات الإرهابية وبذل المزيد من الجهود في مكافحة الإرهاب.

والخميس الفائت، تجمّع عدد من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وعلّقوا دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي مقطعاً مصوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها، وذُيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.

وفي اليوم نفسه، استدعت وزارة الخارجية التركية سفير ستوكهولم لدى أنقرة وأبلغته رفضها لدعاية أنصار تنظيم "PKK" الإرهابي بالسويد التي استهدفت تركيا ورئيسها.