ألغت أوغندا عقداً كانت قد أبرمته مع شركة صينية لإنشاء خط حديدي في البلاد، لتعتمد بعدها على شركة تركية لإنجاز المشروع.

وذكر موقع "The East African" الإخباري، الاثنين، أن أوغندا كانت قد تعاقدت قبل 8 سنوات مع شركة "هاربور للهندسة" الصينية، لإنشاء خط حديدي بطول 273 كم يربط العاصمة كامبالا بمدينة مالابا على الحدود الكينية.

فشل الشركة الصينية في العثور على تمويل للمشروع المذكور، دفع بالسلطات الأوغندية إلى إلغاء تعاقدها معها وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "يابي مركزي" التركية من أجل تولي المشروع المذكور.

ونقل الموقع الإخباري عن المهندس بيريز وامبورو، منسق مشروع الخط الحديدي المذكور، قوله إنهم أبرموا مذكرة تفاهم مع الشركة التركية لإنجاز المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن "يابي مركزي" التركية سبق وأن نفذت العديد من مشاريع الخطوط الحديدية في القارة الإفريقية، فيما حلّت العام الماضي، في المرتبة الـ58 ضمن قائمة "أكبر 250 شركة مقاولات دولية".