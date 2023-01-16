قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إنها أوصت بأن تُراقب الصين الوفيات الزائدة بسبب فيروس كورونا للحصول على صورة أشمل لتأثير ارتفاع عدد الإصابات هناك.

وأعلنت الصين، السبت، أن نحو 60 ألف شخص مصابين بكوفيد-19 ماتوا في المستشفيات منذ أن تخلت عن سياسة (صفر كوفيد) الشهر الماضي، وهي زيادة ضخمة عن الأرقام التي أعلنتها قبل أن تواجه انتقادات عالمية بسبب البيانات المتعلقة بكوفيد-19.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة لرويترز في بيان، رداً على سؤال بشأن الصين، "توصي منظمة الصحة العالمية بمراقبة الوفيات الزائدة، مما يوفر لنا فهماً أشمل لتأثير كوفيد-19".

وأضافت "هذا مهم بشكل خاص خلال فترات الزيادة الكبيرة في الأعداد عندما يكون النظام الصحي تحت ضغط كبير".

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه لم يتحدد موعد لاجتماع آخر مع مسؤولين صينيين بعد أن تحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مع ما شياووي مدير لجنة الصحة الوطنية الصينية في مطلع هذا الأسبوع، لكنها ستواصل العمل مع الصين لتقديم المشورة والدعم.