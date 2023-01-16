سياسة
2 دقيقة قراءة
الصحة العالمية توصي بمراقبة الصين لزيادة الوفيات بسبب كوفيد
قالت منظمة الصحة العالمية إنها أوصت بأن تُراقب الصين الوفيات الزائدة بسبب فيروس كورونا للحصول على صورة أشمل لتأثير ارتفاع الإصابات هناك. وقالت الصين إن نحو 60 ألف شخص مصابين بكوفيد-19 ماتوا في المستشفيات منذ أن تخلت عن سياسة (صفر كوفيد) الشهر الماضي.
الصحة العالمية توصي بمراقبة الصين لزيادة الوفيات بسبب كوفيد
كورونا الصين / صورة: AA
16 يناير 2023

قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إنها أوصت بأن تُراقب الصين الوفيات الزائدة بسبب فيروس كورونا للحصول على صورة أشمل لتأثير ارتفاع عدد الإصابات هناك.

وأعلنت الصين، السبت، أن نحو 60 ألف شخص مصابين بكوفيد-19 ماتوا في المستشفيات منذ أن تخلت عن سياسة (صفر كوفيد) الشهر الماضي، وهي زيادة ضخمة عن الأرقام التي أعلنتها قبل أن تواجه انتقادات عالمية بسبب البيانات المتعلقة بكوفيد-19.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة لرويترز في بيان، رداً على سؤال بشأن الصين، "توصي منظمة الصحة العالمية بمراقبة الوفيات الزائدة، مما يوفر لنا فهماً أشمل لتأثير كوفيد-19".

وأضافت "هذا مهم بشكل خاص خلال فترات الزيادة الكبيرة في الأعداد عندما يكون النظام الصحي تحت ضغط كبير".

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه لم يتحدد موعد لاجتماع آخر مع مسؤولين صينيين بعد أن تحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مع ما شياووي مدير لجنة الصحة الوطنية الصينية في مطلع هذا الأسبوع، لكنها ستواصل العمل مع الصين لتقديم المشورة والدعم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us