سياسة
2 دقيقة قراءة
بارتفاع 5.2%.. عملة بتكوين تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار
تخطت عملة بتكوين العتبة الرمزية البالغة 20 ألف دولار ووصلت إلى 20845 دولاراً، بارتفاع قيمي بلغ 5,2% مقارنة بمساء الجمعة، وعادت إلى المستوى الذي كانت عنده في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل إفلاس "إف تي إكس".
بارتفاع 5.2%.. عملة بتكوين تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار
تخطت عملة بتكوين العتبة الرمزية البالغة 20 ألف دولار وصلت إلى 20845 دولاراً / صورة: Reuters
16 يناير 2023

يشهد سعر بتكوين ارتفاعاً منذ أشهر، ما يُعيد إحياء الحماسة في سوق العملات الافتراضية منذ إفلاس منصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة.

وبتخطيها العتبة الرمزية البالغة 20 ألف دولار ووصولها إلى 20845 دولاراً صباح الاثنين، ارتفعت قيمة عملة بتكوين 5,2% مقارنة بمساء الجمعة، وعادت إلى المستوى الذي كانت عنده في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل إفلاس "إف تي إكس".

من جهة ثانية، تخطّت قيمة سوق العملات الافتراضية العتبة الرمزية البالغة ألف مليار دولار، وفقاً لموقع Coingecko المتخصّص.

وقال سايمن بيترز المحلل في eToro إن ذلك يعود إلى العديد من الأسباب بما فيها "تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة".

وبالنسبة إلى تشارلي موريس، المحلل في ByteTree، تميل عملة بتكوين إلى الارتفاع عندما ينخفض الدولار، وهو ما كانت عليه الحال منذ أشهر.

وقال موريس: "خلال السنوات الماضية، كان انخفاض الدولار يعني ارتفاعاً في بتكوين. الترابط بينهما الآن أقل قوة لكنّه ما زال موجوداً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us