سياسة
3 دقيقة قراءة
"استغلال التعليم في السياسة".. جاوش أوغلو يستنكر رفض طالبة تركية في السويد
أكّد وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو أن رفض طلب برنامج تدريب في السويد تقدمت به طالبة تركية يعتبر "مثالاً سيئاً لاستغلال التعليم في السياسة". جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر تطرق فيه إلى اتصال هاتفي أجراه مع الطالبة فاطمة زهراء س.
"استغلال التعليم في السياسة".. جاوش أوغلو يستنكر رفض طالبة تركية في السويد
"استغلال التعليم في السياسة".. جاوش أوغلو يستنكر رفض طالبة تركية في السويد, / صورة: AA
16 يناير 2023

أكّد وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو أن رفض طلب برنامج تدريب في السويد تقدمت به طالبة تركية يعتبر "مثالاً سيئاً لاستغلال التعليم في السياسة".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الاثنين، تطرق فيه إلى اتصال هاتفي أجراه مع الطالبة فاطمة زهراء س.

وقال جاوش أوغلو: "موقفنا واضح ضد العنصرية ومعاداة الأجانب والتمييز! فالحادثة التي واجهتها ابنتنا زهراء بإحدى الجامعات السويدية، تُعد مثالاً سيئاً لاستغلال التعليم في السياسة".

وأشار أنه هنأها خلال الاتصال على حكمتها وموقفها المتزن.

وأرفق الوزير تغريدته بفيديو للاتصال الهاتفي مع الطالبة، شدد فيه على أن تركيا بأسرها تتحدث عن الظلم الذي تعرضت له فاطمة زهراء.

وأضاف: "اتخذت موقفاً يليق بالمرأة التركية، ومع الأسف، يمكننا أن نرى أنه حتى الدول التي تدعو إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان تربط قضية سياسية بمستقبل طالب".

ولفت إلى أن الجامعة اتبعت نهجاً إيجابياً بفضل موقف زهراء القوي، مبيناً أن السفارة التركية في ستوكهولم ستقف إلى جانب الطالبة في احتياجاتها كافة.

من جانبها، أعربت الطالبة عن شكرها لجاوش أوغلو إزاء دعمه.

وكانت فاطمة زهراء س. الطالبة في قسم علم النفس بجامعة ابن خلدون بإسطنبول بالسنة الثالثة، حصلت على منحة برنامج تدريب داخلي في إحدى الجامعات بأوروبا لصيف 2023، ضمن برنامج إراسموس للاتحاد الأوروبي للتبادل التعليمي.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أرسلت الطالبة التركية بريداً إلكترونياً إلى الأستاذ بير كارلبرينغ في جامعة ستوكهولم، معربة فيه عن رغبتها في المشاركة بالمشروع البحثي الذي يرأسه.

وفي رده على الطالبة قال كارلبرينغ: "عزيزتي فاطمة، كنت أرغب باستضافتك؛ لكن يجب أن أرفض طلبك لأن تركيا تعيق انضمام السويد إلى الناتو، أنا آسف".

وبعدها، قدمت زهراء في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي شكوى رسمية لدى الجامعة ضد الأستاذ كالبرينغ لتصرفه العنصري.

وبناء على الشكوى، أرسل رئيس قسم علم النفس في جامعة ستوكهولم، تورون ليندهولم أويمير برقية اعتذار إلى الطالبة التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us