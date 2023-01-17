سياسة
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المبعوث الأممي لليمن: مسار الصراع يشهد تغييراً محتملاً
قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إن الفترة الحالية تشهد "تغييراً محتملاً" في مسار الصراع. وأوضح أنه أجرى محادثات "إيجابية وبناءة" مع رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي، وكذلك مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.
المبعوث الأممي لليمن: مسار الصراع يشهد تغييراً محتملاً
 غروندبرغ: الوضع العسكري العام في اليمن ما يزال مستقراً / صورة: AA
17 يناير 2023

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الاثنين إن الفترة الحالية تشهد "تغييراً محتملاً" في مسار الصراع المستمر منذ 8 سنوات.

وأوضح غروندبرغ في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من اليمن، أنه أجرى الاثنين محادثات "إيجابية وبناءة" مع القيادة في صنعاء مُمثلة في رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي، مهدي المشاط.

وقال غروندبرغ إنه "رغم انتهاء الهدنة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، بين الحكومة والمتمرّدين الحوثيين والتي بدأ تطبيقها في الثاني من أبريل/نيسان، بقي الوضع العسكري في اليمن بشكل عام مستقراً (...) بلا تصعيد كبير".

ومع ذلك، أشار إلى استمرار "الأنشطة العسكرية المحدودة على خطوط الجبهة" ما أدى إلى وقوع ضحايا المدنيين

كذلك أكد المبعوث الأممي أنه أجرى "محادثات مثمرة" أيضاً خلال الأسابيع الماضية، مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين في الرياض ومسقط.

وقال غروندبرغ إن "الوضع العسكري العام في اليمن ما يزال مستقرا"، مشيراً إلى عدم حدوث تصعيد كبير أو تغيير في خطوط المواجهة.

وأشاد بمواصلة الأطراف "ضبط النفس على الجانب العسكري بشكل عام"، مشيراً إلى بعض الأنشطة العسكرية المحدودة على الخطوط الأمامية وتحديداً في محافظات مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج، وكذلك على طول منطقة الحدود السعودية اليمنية.

وأضاف: "النشاط العسكري المقرون بلهجة الخطابات السلبية والتدابير السياسية والاقتصادية التصعيدية، يخلق وضعاً يمكن أن يؤدي فيه أي قدر من سوء التقدير إلى إعادة إشعال حلقة من العنف يصعب تداركها".

وفي سياق حديثه عن جهود الوساطة، قال المبعوث الأممي إن نقاشاته مع الأطراف اليمنية: "ركزت على خيارات ضمان التوصل إلى اتفاق للتهدئة وتدابير منع التدهور الاقتصادي وتخفيف أثر الصراع على المدنيين".

وأوضح أن "الفترة الحالية تشهد تكثيفاً للنشاط الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي لحل الصراع في اليمن"، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان في هذا الشأن.

وقال غروندبرغ إن "الفترة الحالية تشهد تغييراً محتملاً في مسار الصراع اليمني، وإن الحوارات الدائرة تمثل فرصة يجب عدم تضييعها".

وشدد المبعوث الأممي الخاص على أن "عديداً من القضايا المطروحة على الطاولة، خصوصاً المتعلقة بالسيادة، لا يمكن حلها بشكل دائم إلا من خلال حوار جامع بين اليمنيين".

وحث غروندبرغ الأطراف على الاستفادة من مساحة الحوار الناجمة عن الهدوء العسكري النسبي، ودعاها إلى "العمل بشكل عاجل للتوصل إلى رؤية مشتركة تشمل خطوات عمل ملموسة".

وأعرب عن أمله في أن يجرى البناء على هذه المحادثات "لضمان أن يشهد عام 2023 بناء مستقبل أكثر سلماً ورخاءً للنساء والرجال اليمنيين".

ووسط أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة، يشهد اليمن منذ نحو 8 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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