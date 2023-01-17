سياسة
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أزال 300 ألف مقطع.. تيك توك يجري محادثات مع الأردن لرفع الحظر المفروض عليه
يجري تطبيق تيك توك محادثات مع السلطات الأردنية لرفع الحظر عليه، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات تحرض على القتل والفوضى خلال الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد قبل شهر.
أزال 300 ألف مقطع.. تيك توك يجري محادثات مع الأردن لرفع الحظر المفروض عليه
تيك توك يجري محادثات مع الأردن لرفع الحظر المفروض عليه / صورة: AA / صورة: AP
17 يناير 2023

أعلن تطبيق تيك توك للتسجيلات المصورة القصيرة في بيانٍ الاثنين أنه يجري محادثات مع السلطات الأردنية بهدف رفع الحظر المفروض عليه بعد نحو شهر من اتهامه بنشر فيديوهات "تحرض على القتل والفوضى" خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة الشهر الماضي على ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال التطبيق في بيانٍ: "لدينا إيمان كامل أنه من خلال محادثاتنا المستمرة مع السلطات، يمكننا التوصل إلى قرار من شأنه أن يسمح لمنصة تيك توك بمواصلة خدمة الملايين من صانعي المحتوى في الأردن الذين وجدوا موطناً للتعبير الإبداعي على منصتنا".

وأشار إلى متابعة الملايين في الأردن لحسابات وهاشتاغات على تيك توك.

وأوضح أن "فرق العمل لدينا ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي محتوى ينتهك الإرشادات التي ينص عليها نظام تيك توك والمتعلقة باحترام المجتمعات"، مؤكداً "إزالة المحتوى المخالف في الأردن بشكل صارم واستباقي".

ووفقاً للتطبيق: "أزيل 310,724 مقطع فيديو في الأردن، 86,6% منها (...) قبل تلقي أي مشاهدات".

ووقفت السلطات الأمنية في الأردن تطبيق تيك توك في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد نشر فيديوهات عليه وُصفت بأنها "تحرّض على القتل والفوضى"، وذلك غداة احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات تخللتها أعمال عنف.

وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الأردني في بيان حينها: "(تم إيقاف) منصة تيك توك عن العمل مؤقتاً داخل المملكة، بعد إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرّض على العنف ودعوات الفوضى".

واتهم وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في مؤتمر صحفي منصة تيك توك بأنها "نشرت كماً كبيراً من الفيديوهات التي تحرض على القتل والفوضى".

وكانت محافظة معان في جنوب الأردن شهدت منتصف الشهر الماضي احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات تخللتها أعمال شغب أدت الى مقتل رجل أمن، وإصابة أكثر من خمسين آخرين.

وأعلنت السلطات حينها أنها وقفت 44 شخصاً شاركوا في أعمال الشغب.

ويشهد الأردن أوضاعاً اقتصادية صعبة تفاقمت بسبب ديون خارجية فاقت خمسين مليار دولار وجائحة كوفيد-19.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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