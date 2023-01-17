أعلن بنك زراعات التركي الاثنين نيته رفع رأسمال فرعه بالسودان والدخول في استثمارات جديدة، في القطاع الزراعي السوداني خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة المالية السودانية، في أعقاب لقاء جمع الوزير جبريل إبراهيم مع المدير العام للبنك متين أوزدمير.

وبعد لقائه وزير المالية السوداني قال أوزدمير إن أهم أهداف زيادة رأسمال فرع السودان متمثلة في الدخول في تمويل مشروعات زراعية جديدة، بالتركيز على المحاصيل النقدية "التي تحقق عوائد مرتفعة".

وأعرب السودان من خلال الوزير إبراهيم، عن التزامه تذليل العقبات التي تعترض المشاريع التركية في السودان، والاهتمام بجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع الزراعي وبناء شراكات جديدة ناجحة تعود بالنفع على الجانبين.

وعلى هامش ذلك أقيم حفل حضره الوزير ومدير البنك ومحافظ الخرطوم أحمد عثمان حمزة، إضافة إلى السفير التركي في السودان إسماعيل جوبان أوغلو، فضلاً عن مسؤولين آخرين ورجال أعمال وممثلي مؤسسات تركية.

وشهد الحفل عرض فيديو تعريفي بالبنك.

ومطلع 2022، افتتح بنك "زراعات كاتيليم" فرعاً له في السودان، ليكون بذلك أول مصرف تركي يفتتح فرعاً له في القارة الإفريقية.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطوراً منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا أواخر عام 2002، إذ وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات الثنائية حراكاً واسعاً منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان في ديسمبر/كانون أول 2017، ووقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.