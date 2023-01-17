سياسة
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اتُهمت بالتواطؤ في جرائم حرب.. إغلاق دعوى ضد "توتال إنرجي" الفرنسية
أعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إغلاق دعوى قضائية ضد شركة "توتال إنرجي" اتُهمت فيها بالمساعدة في إنتاج وقود لطائرات حربية روسية قصفت أوكرانيا.
اتُهمت بالتواطؤ في جرائم حرب.. إغلاق دعوى ضد "توتال إنرجي" الفرنسية
محامو المنظمتَين قالوا إنهم ينوون الطعن في القرار واتهموا النيابة العامة بالخضوع لضغوط سياسية. / صورة: Reuters
17 يناير 2023

حفظت النيابة العامة ملف دعوى أقامتها منظمتان غير حكوميتَين على شركة "توتال إنرجي" الفرنسية واتّهمتاها فيها بـ"التواطؤ في جرائم حرب" من خلال المساعدة في إنتاج وقود لطائرات حربية روسية قصفت أوكرانيا.

وقدّمت منظمتا "داروين كلايمكس كواليشن" ومقرها فرنسا و"رازوم وي ستاند" الأوكرانية الشكوى في 13 أكتوبر/تشرين الأول واتهّمتا فيها شركة "توتال إنرجي" بامتلاك حصة في شركة تستغل حقلاً روسيّاً للغاز الطبيعي لتزويد منتجات يجري تكريرها في نهاية المطاف إلى وقود الطائرات.

وأكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا الاثنين أنه جرى إغلاق الملف وعدم اتّخاذ أي إجراء بعد "تحليل قانوني شامل لكل العناصر التي قدمتها الجهتان المشتكيتان".

وقال محامو المنظمتَين إنهم ينوون الطعن في القرار واتهموا النيابة العامة بالخضوع لضغوط سياسية.

وشدّد المحامون وليام بوردون وفانسان برينغارت وهنري تولييز على أن "أحداً لا يشك في وجود رغبة سياسية خلال الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن لمراعاة توتال".

ورد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا قائلاً إنه "لم يتردد قط في فتح تحقيقات ضد شركات عند وجود عناصر كافية للاشتباه في تورطها في جرائم على الصعيد الدولي".

وأشارت المنظمتان إلى أن "توتال إنرجي" احتفظت حتى منتصف العام الماضي بحصة 49% في "تيرنيفتغاز" وهي شركة تستخرج الغاز من حقل تيرموكارستوفوي في شمال روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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