سياسة
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وزير الدفاع التركي: السويد وفنلندا لا تفيان بتعهداتهما في المذكرة الثلاثية
قال وزير الدفاع التركي إن السويد وفنلندا لا تفيان بتعهداتهما الواردة في المذكرة الثلاثية المبرمة بالعاصمة الإسبانية مدريد بشأن عضويتهما في الناتو. وأكد انتظار بلاده رؤية خطوات ملموسة بشأن إنهاء الدعم للتنظيمات الإرهابية ورفع قيود التصدير إلى تركيا.
وزير الدفاع التركي: السويد وفنلندا لا تفيان بتعهداتهما في المذكرة الثلاثية
أقار أكد أن أنقرة تنتظر رؤية خطوات ملموسة من البلدَين فيما يتعلق بإنهاء الدعم للتنظيمات الإرهابية / صورة: AA
17 يناير 2023

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن السويد وفنلندا لا تفيان بتعهداتهما في إطار المذكرة الثلاثية المبرمة مع أنقرة بشأن عضويتهما في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في حديث إلى وكالة الأناضول الثلاثاء خلال زيارته السفارة التركية في العاصمة التشيكية براغ، التي وصل إليها قادماً من لندن بعد لقائه نظيره البريطاني بن والاس.

واستقبل أقار في مطار فاتسلاف هافيل بمراسم رسمية كلٌ من نائب وزير الدفاع التشيكي دانيال بلازك وفيتش، والسفيرُ التركي لدى براغ أغمان باغيش وعددٌ من المعنيين.

وعقب المراسم زار أقار سفارة أنقرة في براغ حيث أقام باغيش حفل استقبال على شرفه، والتقى خلاله عدداً من أفراد الجالية التركية وممثلي منظمات مدنية.

وأدلى أقار بتصريحات للأناضول، إذ لفت إلى أن تركيا تدعم سياسة الباب المفتوح للناتو، في معرض رده على سؤال بشأن مسار انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

وأشار إلى أن البلدَين لا يفيان بتعهداتهما الواردة في المذكرة الثلاثية المُبرَمة بالعاصمة الإسبانية مدريد في يونيو/حزيران الماضي.

وأكد أن أنقرة تنتظر رؤية خطوات ملموسة من البلدَين فيما يتعلق بإنهاء الدعم للتنظيمات الإرهابية ورفع قيود التصدير إلى تركيا.

وشدد أقار على أن الرأي العام التركي يولي مكافحة الإرهاب أهمية كبيرة.

وتطرق إلى العمل الاستفزازي الأخير لأنصار تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي في العاصمة السويدية ستوكهولم، الذي استهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أقار: "ندين بشدة العمل الشنيع الذي ارتكبه أنصار تنظيم إرهابي في بلد يريد الانضمام إلى الناتو ضد رئيس دولة عضو في الحلف منذ 70 عاماً".

وأضاف: "ندعو السويد إلى اتخاذ إجراءات فورية، فلا يمكن السكوت على هذا، ونتابع التطورات هناك من كثب".

والخميس الفائت، تجمع عدد من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وعلّقوا دمية تصور الرئيس أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي مقطعاً مصوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهِر لحظات تعليق الدمية من قدميها، وذُيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.

وفي اليوم نفسه، استدعت وزارة الخارجية التركية سفير ستوكهولم لدى أنقرة، وأبلغته رفضها لدعاية أنصار تنظيم "YPG/PKK " الإرهابي بالسويد التي استهدفت تركيا ورئيسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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