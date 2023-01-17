دعا وزير الإعمار والإسكان العراقي بنكين ريكاني، الشركات التركية الرائدة في المقاولات ببلاده إلى أداء دور أكبر في مشاريع البنى التحتية والخدمات.

وقال ريكاني في تصريح لمراسل الأناضول الثلاثاء، إن الشركات التركية ساهمت كثيراً في شتى مشاريع البناء والمقاولات في مختلف أنحاء البلاد، بخاصة العاصمة بغداد.

ولفت إلى أن عام 2023 يحمل معه فرصاً جديدة للشركات التركية، داعيا إياها إلى أداء دور أكبر في إنشاء المشاريع العامة الجديدة بعد إقرار موازنة العام، مثل مشاريع البنى التحتية من طرق وجسور وإنشاء مناطق صناعية.

وفي ما يخصّ زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المرتقبة لأنقرة، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، أشار ريكاني إلى ملفات مشتركة كثيرة بين تركيا والعراق.

وأوضح أن أبرز هذه الملفات هي السياسة والأمن وملفات تتعلق بالمياه والخدمات وحسن الجوار، بما يشجع البلدين على اتّباع سياسات مرنة في علاقاتهما.

وأكّد علاقات التعاون بين تركيا والعراق في محاربة تنظيم PKK الإرهابي، لافتاً إلى أن بلاده تُعتبر أكثر بلد يعاني هذا التنظيم والإرهاب.

وشدّد ريكاني على تضامن بلاده مع تركيا في مكافحة تنظيم PKK الإرهابي.