سياسة
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لربطه بالمنظومة الوطنية.. "بوتاش" التركية تكمل خط غاز البحر الأسود البري
أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية إتمام فرق شركة نقل البترول "بوتاش" التركية بناء المحطة الخاصة بقياس كميات الغاز الطبيعي المستخرج من حقل سقاريه، وخط النقل البري الخاص به.
لربطه بالمنظومة الوطنية.. "بوتاش" التركية تكمل خط غاز البحر الأسود البري
شركة "بوتاش" لأنابيب النفط والغاز التركية / صورة: botas
17 يناير 2023

أتمت فرق شركة نقل البترول التركية "بوتاش" بناء المحطة الخاصة بقياس كميات الغاز الطبيعي المستخرَج من حقل صقاريا في البحر الأسود، وخط النقل البري الخاص به.

وحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية الثلاثاء تستمر جهود ربط الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود مع المنظومة الوطنية، من شركة البترول المحلية "تباو"، و"بوتاش".

وأضاف البيان أن الغاز الطبيعي المحلي سيُنقل بواسطة أنابيب خاصة إلى مركز فيليوس لمعالجة الغاز في ولاية زنكولداك (شمال)، ومن ثم ربطه بالمنظومة الوطنية، وإيصاله بواسطة "بوتاش" إلى منازل المواطنين.

وأعلنت تركيا أواخر 2022، اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات.

وذكر الرئيس رجب طيب أردوغان أن القيمة الإجمالية لاحتياطيات الغاز الطبيعي المكتشَفة لتركيا في البحر الأسود، تبلغ نحو تريليون دولار وفق الأسعار الحالية.

مصدر:TRT عربي
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