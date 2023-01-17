سياسة
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إثر حملة ضد الفساد.. استقالة مفاجئة لرئيس فيتنام
قدّم الرئيس الفيتنامي نغوين شوان فوك استقالته الثلاثاء، بعد انتشار شائعات تحدثت عن إقالته في إطار حملة تطهير واسعة النطاق لمكافحة الفساد، وفق ما نقلت وكالة VNA الرسمية التي قالت إن فوك "قدم استقالته من المناصب التي شغلها وترك وظيفته وتقاعد".
إثر حملة ضد الفساد.. استقالة مفاجئة لرئيس فيتنام
إثر حملة ضد الفساد.. استقالة مفاجئة لرئيس فيتنام / صورة: AFP
17 يناير 2023

قدّم الرئيس الفيتنامي نغوين شوان فوك استقالته الثلاثاء، بعد أيام على انتشار شائعات تحدثت عن إقالته قريباً في إطار حملة تطهير واسعة النطاق لمكافحة الفساد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة "VNA" الرسمية إن فوك "قدم استقالته من المناصب التي شغلها وترك وظيفته وتقاعد".

وهذا الرحيل المفاجئ أمر غير معتاد في فيتنام، حيث عادة ما ينظم النظام الشيوعي الحريص على مظاهر الاستقرار التغييرات السياسية بعناية.

وتأتي الاستقالة في أعقاب إقالة نائبي رئيس الوزراء في يناير/كانون الثاني، في إطار حملة لمكافحة الفساد أدت أيضاً إلى اعتقال العشرات من كبار المسؤولين الآخرين.

وأكدت الوكالة أنّ فوك "تولى مسؤولياته السياسية كقائد بعدما ارتكب العديد من كبار المسؤولين وبينهم نائبان لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء، انتهاكات ومخالفات، أدت إلى عواقب وخيمة جداً".

وشغل نغوين شوان فوك منصب رئيس فيتنام منذ 2021. وكان قد شغل سابقاً منصب رئيس الوزراء منذ 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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