كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الثلاثاء، عن أن بلاده منفتحة على بدء مناقشات استخدام عملات أخرى، إلى جانب الدولار الأمريكي، في معاملات تجارية.

وقال الجدعان في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ على هامش منتدى دافوس: "لا توجد مشكلات في مناقشة كيفية تسوية اتفاقياتنا التجارية سواء كانت بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الريال السعودي".

وأضاف: "لا أعتقد أننا نتجاهل أو نستبعد أي نقاش من شأنه أن يساعد في تعزيز التجارة في جميع أنحاء العالم".

وتسعى أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم إلى تعزيز علاقاتها مع شركاء تجاريين مهمين بما في ذلك الصين.

والعام الماضي، اتفق البلدان على تعزيز التنسيق بشأن سياسة الطاقة خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض. وقال شي، خلال الزيارة، إن الصين ستبذل جهوداً لشراء المزيد من النفط من الشرق الأوسط، وتريد أيضاً تسوية هذه التجارة باليوان.

وأشار الجدعان إلى علاقة المملكة بالصين، واصفاً إياها بأنها "استراتيجية للغاية".

وقال الجدعان: "لدينا العلاقة الإستراتيجية نفسها مع الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، ونريد تطويرها مع أوروبا وباقي الدول التي لديها الاستعداد والقدرة على العمل معنا".