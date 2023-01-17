أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن بلاده وإيران "تدعمان بقوة وحدة الأراضي السورية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة أنقرة.

وقال: "تركيا وإيران تدعمان بقوة وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية".

وأضاف: "الإرهابيون زادوا من فعالياتهم الانقسامية في الشمال السوري ويحاولون زيادة قوتهم بدعم من بعض الدول وتأسيس دولة إرهاب".

وفيما يتعلق باستفزازات تنظيم PKK الإرهابي في السويد، قال جاوش أوغلو:" إذا كانت السويد تعتقد أنها تشتت انتباهنا من خلال اللعب بالكلمات فهي تخدع نفسها".

و أضاف: "إما أن تقعوا ضحية لإرهاب PKK، أو نمضي قدماً بتطبيق المذكرة الثلاثية انطلاقاً من التفكير بأمننا جميعاً".