سياسة
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نائب أردوغان: تركيا وشمال قبرص ستدافعان عن حقوقهما المشروعة في شرق المتوسط
أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل، أن بلاده كانت وما زالت تقف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية، مشدداً على أن البلدين سيدافعان عن حقوقهما المشروعة في شرق المتوسط.
نائب أردوغان: تركيا وشمال قبرص ستدافعان عن حقوقهما المشروعة في شرق المتوسط
نائب أردوغان: تركيا وشمال قبرص ستدافعان عن حقوقهما المشروعة في شرق المتوسط / صورة: AA
17 يناير 2023

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن بلاده كانت وما زالت تقف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل.

وأوضح أوقطاي أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية لديهما حقوق مشروعة في شرق المتوسط، وأن الدولتين "ستدافعان بحزم عن حقوقهما" في هذه المنطقة.

وأكد أن بلاده ستواصل أعمال البحث والتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في شرق المتوسط استناداً إلى القانون الدولي.

وأضاف أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تدافع عن حقوق الشعب القبرصي التركي في المحافل الدولية والإقليمية كافة.

وتعاني جزيرة قبرص منذ عام 1974، انقساماً بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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