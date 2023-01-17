سياسة
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تستمر 4 أيام.. جاوش أوغلو يجري زيارة رسمية إلى واشنطن محمّلاً بعدة ملفات
يعتزم وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، إجراء زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تستمر 4 أيام وذلك خلال الفترة بين 17 ـ 20 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث سيبحث عدداً من الملفات المهمة والعلاقات الثنائية بين البلدين بجوانبها كافة.
تستمر 4 أيام.. جاوش أوغلو يجري زيارة رسمية إلى واشنطن محمّلاً بعدة ملفات
تستمر 4 أيام.. جاوش أوغلو يجري زيارة رسمية لواشنطن محمّلاً بعدة ملفات   / صورة: AA
17 يناير 2023

يعتزم وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، إجراء زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 17 ـ 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأفاد بيان للخارجية التركية، الثلاثاء، أن جاوش أوغلو سيعقد يوم 18 يناير/كانون الثاني لقاء ثنائياً مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن، وذلك في إطار الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بجوانبها كافة، إضافة إلى تبادل الأفكار حول التطورات الإقليمية، حسب البيان.

كما سيلتقي جاوش أوغلو بمواطني بلاده وممثلي المنظمات الفكرية في واشنطن وهيوستن.

وفي إطار زيارته أيضاً، سيفتتح جاوش أوغلو المبنى الجديد لمكتب المستشارية لقنصلية بلاده في هيوستن.

وفي آخر محطات زيارته للولايات المتحدة، سيلتقي الوزير التركي برئيس الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، بمدينة نيويورك.

وتسبق زيارة جاوش أوغلو إلى الولايات المتحدة، مباحثات تشاورية يجريها في واشنطن، غداً الأربعاء، وفد تركي يترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال، وآخر أمريكي برئاسة مستشارة الشؤون السياسية في الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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