قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده ترحب بالمحادثات بين تركيا وسوريا وإن العلاقات بين البلدين تخدم مصالح المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة.

وصرح عبد اللهيان أنه أجرى مشاورات مهمة للغاية مع نظيره جاوش أوغلو حول القضايا الإقليمية والدولية في الاجتماعات الثنائية وعلى مستوى الوفود.

وأضاف: "من أهم المواضيع التي ناقشناها اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وعقد الاجتماع السابع للمجلس في طهران، ونأمل أن يعقد الاجتماع الثامن خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لتركيا قريباً".

وبيّن عبد اللهيان أنه ناقش مع جاوش أوغلو التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والثقافة، والسياحة، والتعاون المالي والبيئي على وجه الخصوص، واتفقا حول القضايا التي تمت مناقشتها.

وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وإيران في مستوى جيد، لكنها أقل من إمكانيات البلدين.

وأردف: "خلال لقائي مع الرئيس أردوغان، أكد سيادته أن العلاقات التجارية بين البلدين ليست بالمستوى المطلوب، وقدم بعض الاقتراحات للوصول إلى سقف العلاقات التجارية بين الجانبين".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية تطوير التجارة على الحدود بين البلدين، وأشار إلى أنه في هذا السياق سيجري اتخاذ إجراءات لتطوير ثلاث أسواق حدودية بين البلدين.

وحول المحادثات بين تركيا وروسيا أوضح عبد اللهيان: "نحن دائماً في مشاورات منتظمة مع أشقائنا الأتراك حول القضايا الإقليمية ونتفق معها. الآن نحن أيضاً سعداء جداً بتغير العلاقات بين أنقرة ودمشق".

وتابع: "كما يسعدنا أن نرى اليوم جهود إيران في هذا الخصوص من الماضي إلى الحاضر تؤتي ثمارها، نعتقد أن أي تطور إيجابي بين أنقرة ودمشق سيفيد كلا البلدين ومنطقتنا، ونظراً إلى علاقتها الوثيقة مع البلدين، فإن إيران ستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف".

وحول الحرب الأوكرانية - الروسية، أكد عبد اللهيان رفض بلاده اتهامات بعض الدول الغربية بأن إيران ترسل أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وحول تعليق حكومة طالبان لحق المرأة الأفغانية في الاستمرار بالتعليم الجامعي، قال عبد اللهيان: "نحن نعتبر حظر الحكومة المؤقتة تعليم المرأة في أفغانستان منافياً لتعاليم الدين الإسلامي، ونؤكد ضرورة تشكيل حكومة شاملة من أجل تحسين الوضع في أفغانستان".

وأشار عبد اللهيان إلى أنه ناقش مع جاوش أوغلو التطورات في منطقة القوقاز، مؤكداً أهمية إبقاء طرق النقل مفتوحة من أجل حماية وحدة أراضي دول المنطقة، وجعل العلاقات التجارية والازدهار بين البلدان دائمَين.