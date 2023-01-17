سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير خارجية إيران يؤكد ترحيب بلاده بالمحادثات بين تركيا وسوريا
رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالمحادثات بين تركيا وسوريا، وأكد أن العلاقات بينهما تخدم مصالح المنطقة.
وزير خارجية إيران يؤكد ترحيب بلاده بالمحادثات بين تركيا وسوريا
وزير خارجية إيران يرحب بالمحادثات بين تركيا وسوريا / صورة: AA
17 يناير 2023

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده ترحب بالمحادثات بين تركيا وسوريا وإن العلاقات بين البلدين تخدم مصالح المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة.

وصرح عبد اللهيان أنه أجرى مشاورات مهمة للغاية مع نظيره جاوش أوغلو حول القضايا الإقليمية والدولية في الاجتماعات الثنائية وعلى مستوى الوفود.

وأضاف: "من أهم المواضيع التي ناقشناها اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وعقد الاجتماع السابع للمجلس في طهران، ونأمل أن يعقد الاجتماع الثامن خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لتركيا قريباً".

وبيّن عبد اللهيان أنه ناقش مع جاوش أوغلو التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والثقافة، والسياحة، والتعاون المالي والبيئي على وجه الخصوص، واتفقا حول القضايا التي تمت مناقشتها.

وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وإيران في مستوى جيد، لكنها أقل من إمكانيات البلدين.

وأردف: "خلال لقائي مع الرئيس أردوغان، أكد سيادته أن العلاقات التجارية بين البلدين ليست بالمستوى المطلوب، وقدم بعض الاقتراحات للوصول إلى سقف العلاقات التجارية بين الجانبين".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية تطوير التجارة على الحدود بين البلدين، وأشار إلى أنه في هذا السياق سيجري اتخاذ إجراءات لتطوير ثلاث أسواق حدودية بين البلدين.

وحول المحادثات بين تركيا وروسيا أوضح عبد اللهيان: "نحن دائماً في مشاورات منتظمة مع أشقائنا الأتراك حول القضايا الإقليمية ونتفق معها. الآن نحن أيضاً سعداء جداً بتغير العلاقات بين أنقرة ودمشق".

وتابع: "كما يسعدنا أن نرى اليوم جهود إيران في هذا الخصوص من الماضي إلى الحاضر تؤتي ثمارها، نعتقد أن أي تطور إيجابي بين أنقرة ودمشق سيفيد كلا البلدين ومنطقتنا، ونظراً إلى علاقتها الوثيقة مع البلدين، فإن إيران ستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف".

وحول الحرب الأوكرانية - الروسية، أكد عبد اللهيان رفض بلاده اتهامات بعض الدول الغربية بأن إيران ترسل أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وحول تعليق حكومة طالبان لحق المرأة الأفغانية في الاستمرار بالتعليم الجامعي، قال عبد اللهيان: "نحن نعتبر حظر الحكومة المؤقتة تعليم المرأة في أفغانستان منافياً لتعاليم الدين الإسلامي، ونؤكد ضرورة تشكيل حكومة شاملة من أجل تحسين الوضع في أفغانستان".

وأشار عبد اللهيان إلى أنه ناقش مع جاوش أوغلو التطورات في منطقة القوقاز، مؤكداً أهمية إبقاء طرق النقل مفتوحة من أجل حماية وحدة أراضي دول المنطقة، وجعل العلاقات التجارية والازدهار بين البلدان دائمَين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us