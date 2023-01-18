أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر أن أنقرة "شريك مهم" لبلاده لا في المنطقة فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضاً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء وأدلى فيه بتصريحات حول الاعتراضات في الكونغرس الأمريكي على تزويد تركيا بمقاتلات F-16.

وقال رايدر إن قرار تزويد تركيا بمقاتلات F-16 يعود إلى الكونغرس في بلاده، مشيراً إلى أن القرار أُرسل إلى الكونغرس لتقييمه.

وفيما يخص العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن، قال رايدر إن تركيا "حليف وشريك هام دوماً".

وأكد اعتزامهم مواصلة العمل مع تركيا وحكومتها لتعزيز هذه العلاقات القائمة والتعاون المتبادل في مجال الاحتياجات الدفاعية.

وفي معرض رده على سؤال حول وجود علاقة بين موافقة الولايات المتحدة على تزويد تركيا بمقاتلات F-16 وبيعها اليونان مقاتلات F-35، أكد الناطق الأمريكي أنهما أمران منفصلان عن بعضهما، وأن واشنطن تتمتع بعلاقات جيدة مع البلدَين.

وأشار إلى اعتراض بعض أعضاء الكونغرس على تزويد تركيا بمقاتلات F-16، مؤكداً أن قرار الموافقة على تزويد تركيا بهذه المقاتلات "أمر يعود إلى الكونغرس".

وأردف: "تركيا والولايات المتحدة تتشاركان التحالف نفسه، وتركيا شريك مهم لا في المنطقة فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضاً".