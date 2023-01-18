سياسة
2 دقيقة قراءة
"غير مباشر".. وزير الدفاع الألماني الجديد يؤكد تورط بلاده في حرب أوكرانيا
على ضوء مسؤوليته في الإشراف على توسيع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده متورطة بشكل غير مباشر في الحرب الأوكرانية.
"غير مباشر".. وزير الدفاع الألماني الجديد يؤكد تورط بلاده في حرب أوكرانيا
وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس / Others
18 يناير 2023

صرح وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس الثلاثاء بأن بلاده متورطة "بشكل غير مباشر" في الحرب في أوكرانيا.

وقال بيستوريوس للصحفيين في مدينة هانوفر (شمال) إنه مدرك لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وأضاف أن "وزارة الدفاع هي تحدٍ كبير حتى في أوقات السلم، وفي الأوقات حينما تكون جمهورية ألمانيا الاتحادية متورطة في حرب، بشكل غير مباشر، لذا التحدي هنا أكبر".

وتعهد السياسي الاشتراكي الديمقراطي بيستوريوس بأنه سيعمل على تعزيز قدرة القوات المسلحة الألمانية وجعلها قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الجديدة.

وعيّن المستشار الألماني أولاف شولتز، الثلاثاء، السياسي الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستوريوس وزيراً للدفاع، عقب استقالة الوزيرة السابقة كريستين لامبرخت بعد تعرضها لانتقادات عدة من أحزاب المعارضة.

واختار شولتز بيستوريوس للمنصب بعد سنوات من شغله منصب وزير الداخلية المحلي في ولاية ساكسونيا السفلى (إحدى ولايات ألمانيا الستة عشرة) منذ عام 2013، حسبما نقلت صحيفة "تسايت" الألمانية.

ويتعين على بيستوريوس توجيه مشروع تحديث الجيش الألماني، والإشراف على توسيع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، حسب تقارير إعلامية.

وكانت لامبرخت (57 عاماً) تولت منصب وزيرةٍ للدفاع في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكنها قدمت استقالتها على خلفية انتقادات متواصلة من أحزاب المعارضة لفشلها في إظهار القيادة وإهمال المشكلات الحادة للقوات المسلحة وبطء تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us