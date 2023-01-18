صرح وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس الثلاثاء بأن بلاده متورطة "بشكل غير مباشر" في الحرب في أوكرانيا.

وقال بيستوريوس للصحفيين في مدينة هانوفر (شمال) إنه مدرك لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وأضاف أن "وزارة الدفاع هي تحدٍ كبير حتى في أوقات السلم، وفي الأوقات حينما تكون جمهورية ألمانيا الاتحادية متورطة في حرب، بشكل غير مباشر، لذا التحدي هنا أكبر".

وتعهد السياسي الاشتراكي الديمقراطي بيستوريوس بأنه سيعمل على تعزيز قدرة القوات المسلحة الألمانية وجعلها قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الجديدة.

وعيّن المستشار الألماني أولاف شولتز، الثلاثاء، السياسي الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستوريوس وزيراً للدفاع، عقب استقالة الوزيرة السابقة كريستين لامبرخت بعد تعرضها لانتقادات عدة من أحزاب المعارضة.

واختار شولتز بيستوريوس للمنصب بعد سنوات من شغله منصب وزير الداخلية المحلي في ولاية ساكسونيا السفلى (إحدى ولايات ألمانيا الستة عشرة) منذ عام 2013، حسبما نقلت صحيفة "تسايت" الألمانية.

ويتعين على بيستوريوس توجيه مشروع تحديث الجيش الألماني، والإشراف على توسيع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، حسب تقارير إعلامية.

وكانت لامبرخت (57 عاماً) تولت منصب وزيرةٍ للدفاع في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكنها قدمت استقالتها على خلفية انتقادات متواصلة من أحزاب المعارضة لفشلها في إظهار القيادة وإهمال المشكلات الحادة للقوات المسلحة وبطء تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.