قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الثلاثاء إن المملكة تحاول إيجاد سبيل للحوار مع إيران باعتبار أن الحوار أفضل وسيلة لحل الخلافات.

وأضاف أن قرار السعودية ودول الخليج الأخرى بالتركيز على اقتصاداتها وتنميتها هو إشارة قوية لإيران والآخرين في المنطقة بأن لتحقيق الرخاء المشترك مسارات أخرى.

وقطعت الرياض وطهران العلاقات في 2016 لكن مسؤولين من البلدَين أجروا خمس جولات من المحادثات المباشرة استضافها العراق منذ العام الماضي، وكان آخرها في أبريل/نيسان، دون تحقيق أي انفراجة دبلوماسية.

وقال وزير الخارجية السعودي متحدثاً في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن الحاجة إلى إيجاد سبيل لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني قائمة وإلا فإن حالة عدم اليقين العالمية ستستمر.

وأضاف أن هذه مسألة معقدة لكن ينبغي الحديث عن كيفية إيجاد سبيل لإنهاء الصراع.

وقال الأمير فيصل إن الحاجة إلى الاهتمام بالشرق الأوسط قائمة أيضاً، مستشهداً بسوريا وكذلك المخاوف الإقليمية بشأن "السياسات الاستفزازية" من جانب الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يرأسها بنيامين نتنياهو في تحالف مع القوميين المتطرفين.