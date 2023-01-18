سياسة
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"أفضل وسيلة لحل الخلافات".. الرياض تؤكد رغبتها في الحوار مع طهران
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن بلاده تسعى لإيجاد سبيل للحوار مع إيران لحل الخلافات العالقة بينهما، معتبراً الحوار أفضل وسيلة لحل تلك الخلافات.
"أفضل وسيلة لحل الخلافات".. الرياض تؤكد رغبتها في الحوار مع طهران
 وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في منتدى دافوس / صورة: AA
18 يناير 2023

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الثلاثاء إن المملكة تحاول إيجاد سبيل للحوار مع إيران باعتبار أن الحوار أفضل وسيلة لحل الخلافات.

وأضاف أن قرار السعودية ودول الخليج الأخرى بالتركيز على اقتصاداتها وتنميتها هو إشارة قوية لإيران والآخرين في المنطقة بأن لتحقيق الرخاء المشترك مسارات أخرى.

وقطعت الرياض وطهران العلاقات في 2016 لكن مسؤولين من البلدَين أجروا خمس جولات من المحادثات المباشرة استضافها العراق منذ العام الماضي، وكان آخرها في أبريل/نيسان، دون تحقيق أي انفراجة دبلوماسية.

وقال وزير الخارجية السعودي متحدثاً في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن الحاجة إلى إيجاد سبيل لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني قائمة وإلا فإن حالة عدم اليقين العالمية ستستمر.

وأضاف أن هذه مسألة معقدة لكن ينبغي الحديث عن كيفية إيجاد سبيل لإنهاء الصراع.

وقال الأمير فيصل إن الحاجة إلى الاهتمام بالشرق الأوسط قائمة أيضاً، مستشهداً بسوريا وكذلك المخاوف الإقليمية بشأن "السياسات الاستفزازية" من جانب الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يرأسها بنيامين نتنياهو في تحالف مع القوميين المتطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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