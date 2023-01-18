سياسة
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أستراليا تستبدل بمروحيات "تايبان" الفرنسية الصنع أخرى أمريكية في أسطولها
أعلن وزير الدفاع الاسترالي أن بلاده قررت التخلي عن أسطولها من مروحيات "تايبان" واستخدام مروحيات "بلاك هوك" الأمريكية، مشيراً إلى أن القرار جاء نتيجة ارتفاع تكلفة صيانة المروحيات الفرنسية.
أستراليا تستبدل بمروحيات "تايبان" الفرنسية الصنع أخرى أمريكية في أسطولها
أستراليا تستبدل بمروحيات "تايبان" الفرنسية الصنع في أسطولها أخرى أمريكية / صورة: AP
18 يناير 2023

أعلنت أستراليا الأربعاء أنها ستتخلى عن أسطولها من مروحيات "تايبان" العسكرية الفرنسية الصنع، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها باريس في اللحظات الأخيرة لإنقاذ العقد.

وتراجعت الثقة بين البلدين عام 2021 عندما ألغت الحكومة الأسترالية السابقة بشكل مفاجئ صفقة بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (62 مليار دولار أمريكي) مع فرنسا لشراء غواصات.

واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذروة الخلاف رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك سكوت موريسون بالكذب بشأن الصفقة، كما استدعت باريس سفيرها لدى كانبيرا.

وقال وزير الدفاع الاسترالي ريتشارد مارلس، وهو جزء من حكومة يسار الوسط المنتخَبة العام الماضي، إنه سيجري التخلي عن استخدام "تايبان" الفرنسية واستخدام مروحيات من نوع "بلاك هوك" أمريكية الصنع.

وأضاف أنه واثق من أن هذا القرار لن يضر بعلاقة أستراليا التي جرى إصلاحها مع فرنسا، معرباً عن ثقته بعدم حدوث أي اضطراب في العلاقات بين البلدين.

وتملك الحكومة الفرنسية حصة كبيرة في شركة "إيرباص" التي تصنّع "تايبان"، وقد حضت أستراليا على الاحتفاظ بأسطولها المكون من 40 طائرة.

لكن مارلس أشار إلى أن نفقات صيانة المروحيات الفرنسية كانت مكلفة.

وقال "كنا نكافح مع مروحيات تايبان لسنوات عديدة فيما يتعلق بالصيانة والحصول على قطع الغيار".

وأضاف "لم نحصل على ساعات الطيران التي نحتاجها من تايبان. نحن واثقون من أن ذلك سيكون بمتناولنا مع طائرات بلاك هوك".

وتراجع رئيس الوزراء السابق موريسون عن صفقة الغواصات مع مجموعة "نافال" الفرنسية في سبتمبر/أيلول 2021، واختار بدلاً من ذلك شراء غواصات نووية من بريطانيا أو الولايات المتحدة.

وظلت العلاقات متوترة بين البلدين حتى مايو/أيار العام الماضي عندما انتخبت أستراليا أنتوني ألبانيز رئيساً جديداً للوزراء إذ سارع إلى ترميم العلاقة مع باريس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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