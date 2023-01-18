سياسة
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مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه في تحطم مروحية قرب روضة أطفال بكييف
أعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل 16 شخصاً على الأقل بينهم وزير الداخلية ونائبه جراء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في منطقة كييف.
مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه في تحطم مروحية قرب روضة أطفال بكييف
مكان سقوط المروحية قرب روضة أطفال بمنطقة كييف / صورة: AFP
18 يناير 2023

لقى 18 شخصاً على الأقل مصرعهم بينهم وزير الداخلية الأوكراني ونائبه وطفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة في بيان "لدينا معلومات عن 16 قتيلاً بينهم طفلان".

ووقع الحادث في مدينة بروفاري البالغ عدد سكانها قبل الحرب مع روسيا نحو 100 ألف نسمة، وتقع شرق العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر و6 أشخاص آخرين كانوا على متن المروحية.

وأفاد الحاكم الإقليمي للعاصمة الأوكرانية كييف أوليكسي كوليبا، في وقت لاحق بارتفاع عدد القتلى إلى 18 شخصاً.

وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تليغرام "في مدينة بروفاري (الضاحية الشرقية لكييف): "تحطّمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني (...) يوجد ضحايا". وأضاف: "تعمل سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء في موقع الحادث".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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