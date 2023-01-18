تنوي الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، إصدار تذكرة تسمح للمسافرين على رحلاتها بدخول البلاد لمدة أربعة أيام بلا تأشيرة وتتيح لهم أداء العمرة.

وقال متحدث الشركة عبد الله الشهراني الأربعاء إن الخطوط السعودية ستعلن قريباً برنامج "تذكرتك تأشيرة" الذي يمكّن المسافرين على متن رحلاتها من دخول السعودية لمدة 96 ساعة، ويستطيع من خلالها التجول في مناطق المملكة وأداء العمرة.

ولم يُشِر المسؤول السعودي إلى موعد إطلاق خدمة إصدار التأشيرة.

وذكر في تصريح لموقع "أخبار 24"، أنه عند شراء المسافر تذكرة، "سيُسأل عن مدى حاجته إلى التأشيرة، فإذا أجاب بالموافقة سيكمل الإجراء الذي لا تتجاوز مدته 3 دقائق من الموقع ذاته دون الحاجة إلى اللجوء إلى موقع وزارة الخارجية للحصول على تأشيرة مثلما هو متّبع في بعض البلدان".

وأوضح أن سبب إصدار هذه الخدمة هو أن كثيراً من الجاليات الإسلامية يرغب أن تكون السعودية نقطة توقف لهم وبخاصة مدينة جدة لأداء مناسك العمرة، ثم إكمال رحلتهم.

وزاد: "تذكرتك تأشيرة، ليست مقتصرة على مطار جدة فحسب بل يشمل المطارات الدولية كافة".

وأكد أن البرنامج الجديد سيزيد الطلب على الرحلات الدولية إلى السعودية، لافتاً إلى استعداد الشركة لزيادة الطلب على الرحلات الدولية بـ 40% خلال العام الجاري.

وتستهدف السعودية 30 مليون معتمر بحلول العام 2030، حسب برنامجها الإصلاحي "رؤية 2030".