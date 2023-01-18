سياسة
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أردوغان: سنشهد تراجعاً سريعاً في التضخم خلال أشهر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التضخم في البلاد سينخفض بسرعة خلال الأشهر المقبلة إلى حدود 30%، مشيراً إلى أن الحكومة قضت على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب التضخم.
أردوغان: سنشهد تراجعاً سريعاً في التضخم خلال أشهر
سنشهد تراجعاً سريعاً في التضخم خلال أشهر / صورة: AA
18 يناير 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده ستشهد خلال الأشهر المقبلة تراجعاً سريعاً في نسب التضخم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن التضخم في تركيا سيتراجع إلى حدود 30% خلال العام 2023، بفضل التدابير المتخذة من قِبل الحكومة.

وأضاف قائلاً: "قضينا على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب التضخم، واتخذنا التدابير اللازمة كافة لتراجع التضخم".

وأفاد بأن الحكومة أثبتت للداخل والخارج أنه لن يتمكن أحد من التحكم بالاقتصاد التركي من خلال التضخم والتلاعب بأسعار صرف العملة والفائدة.

وأكد أن حكومته عملت على تعويض خسائر المواطنين الناجمة عن التضخم، وعالجت الأسباب المؤدية إلى غلاء المعيشة ووسعت نطاق المساعدات الاجتماعية.

وصرح الرئيس التركي بأن عدد الأيدي العاملة في تركيا بلغ ذروته في العام المنصرم 2022، بوصوله إلى 31.6 مليون شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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