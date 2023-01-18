قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده ستشهد خلال الأشهر المقبلة تراجعاً سريعاً في نسب التضخم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن التضخم في تركيا سيتراجع إلى حدود 30% خلال العام 2023، بفضل التدابير المتخذة من قِبل الحكومة.

وأضاف قائلاً: "قضينا على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب التضخم، واتخذنا التدابير اللازمة كافة لتراجع التضخم".

وأفاد بأن الحكومة أثبتت للداخل والخارج أنه لن يتمكن أحد من التحكم بالاقتصاد التركي من خلال التضخم والتلاعب بأسعار صرف العملة والفائدة.

وأكد أن حكومته عملت على تعويض خسائر المواطنين الناجمة عن التضخم، وعالجت الأسباب المؤدية إلى غلاء المعيشة ووسعت نطاق المساعدات الاجتماعية.

وصرح الرئيس التركي بأن عدد الأيدي العاملة في تركيا بلغ ذروته في العام المنصرم 2022، بوصوله إلى 31.6 مليون شخص.