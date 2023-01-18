سياسة
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وزير الدفاع التركي: مفاوضات شراء F-16 من الولايات المتحدة تتقدم إيجابياً
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في تصريحات صحفية، إن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية حول شراء مقاتلات F-16 تتقدم إيجابياً، مضيفاً أن وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو سيبحث ملف المقاتلات مع الجانب الأمريكي.
وزير الدفاع التركي: مفاوضات شراء F-16 من الولايات المتحدة تتقدم إيجابياً
وزير الدفاع التركي: مفاوضات شراء F-16 من الولايات المتحدة تتقدم إيجابياً / صورة: AA
18 يناير 2023

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار, الأربعاء، أن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية حول شراء مقاتلات F-16 تتقدم بإيجابية.

وقال أقار في تصريحات صحفية إن وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو سيبحث ملف المقاتلات مع الجانب الأمريكي (على هامش زيارته للولايات المتحدة الخميس).

وأوضح أن بلاده تلمس تقدماً إيجابياً في مفاوضات شراء المقاتلات من الولايات المتحدة.

وتابع: "نتلقى المعلومات اللازمة، وتعاوننا الوثيق مع وزير الدفاع الأمريكي (لويد أوستن) متواصل".

وأضاف: "قلنا خلال الاجتماعات الثنائية وعلى مستوى الوفود إننا ننتظر نتائج إيجابية وملموسة في أقرب وقت ممكن".

وشدّد وزير الدفاع التركي على ضرورة إزالة الشروط الأمريكية التي كانت تعيق تقدم الملف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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