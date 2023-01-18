سياسة
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وزير خارجية فنلندا: نأمل في إزالة مخاوف تركيا بشأن تنظيم "PKK" الإرهابي
قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إن تنظيم "PKK" الإرهابي محظور في السويد وفنلندا، معرباً عن أمله في إزالة مخاوف تركيا بشأن هذه القضية. وأشار إلى تشكيل مجموعة عمل بين تركيا وفنلندا والسويد، في سياق عملية انضمام البلدين الأخيرين إلى حلف الناتو.
وزير خارجية فنلندا: نأمل في إزالة مخاوف تركيا بشأن تنظيم "PKK" الإرهابي
وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو. / صورة: Reuters
18 يناير 2023

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إن تنظيم "PKK" الإرهابي محظور في السويد وفنلندا، معرباً عن أمله في إزالة مخاوف تركيا بشأن هذه القضية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، الأربعاء، على هامش زيارته لدافوس السويسرية من أجل المشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشار هافيستو إلى تشكيل مجموعة عمل بين تركيا وفنلندا والسويد، في سياق عملية انضمام البلدين الأخيرين إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ولفت إلى عقد اجتماعين بين البلدان الثلاث، مؤكداً أن الاجتماع الثالث سينعقد مطلع العام الجاري.

وأوضح أن الاجتماعين السابقين جرى خلالهما مناقشة القضايا التي تهم تركيا، بما فيها وجود تنظيم "PKK" الإرهابي" في دول أخرى.

وأضاف: "PKK" تنظيم محظور سواء في السويد أو فنلندا، نتمنى أن نتمكن من إزالة مخاوف تركيا بشأن هذه القضية".

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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