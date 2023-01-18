سياسة
3 دقيقة قراءة
عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين والأجانب يتفقدون الأوضاع في المسجد الأقصى
زار وفدٌ دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، المسجد الأقصى، واطلعوا على تطورات الأوضاع فيه، حيث كان في استقبالهم مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ عزام الخطيب الذي قال إنه طلب من دولهم العمل لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 2000.
عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين والأجانب يتفقدون الأوضاع في المسجد الأقصى
عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين والأجانب يتفقدون الأوضاع في المسجد الأقصى / صورة: AA
18 يناير 2023

تفقد عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين والأجانب، الأربعاء، الأوضاع في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ودخل الوفد برئاسة المبعوث الأوروبي للأراضي الفلسطينية سفين كون فون بوغسدروف إلى الأقصى بمدينة القدس، من خلال باب الأسباط في الجدار الشمالي للمسجد.

وقام الوفد المكون من نحو 30 دبلوماسياً بجولة في الأقصى قبل اللقاء مع مسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: "زيارة وفد الاتحاد الأوروبي كانت ناجحة، وهي زيارة انتظرناها منذ أمد".

وأردف: "أتوا إلينا حاملين معهم رسالتين، الأولى رسالة دعم وإسناد لوصاية جلالة الملك (الأردني عبد الله الثاني) على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وبخاصة المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف: "الثانية هي رسالة دعم وإسناد لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التي تقوم بتنفيذ وصاية جلالة الملك على المقدسات الإسلامية وبخاصة المسجد الأقصى المبارك".

وتابع: "هذه الرسائل التي وصلتنا منهم ووقوفهم إلى جانب الحق والشعب الفلسطيني وحل الدولتين وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وهو موقف مقدر لدينا ونشكرهم على هذه الزيارة الممتازة جداً".

وأفاد: "نعتبر دعمهم وإسنادهم (الدبلوماسيين) لدائرة الأوقاف الإسلامية ولوصاية جلالة الملك أكبر دعم، ويدحض كل الادعاءات من أي طرف آخر يتعلق بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى".

وزاد: "هم يريدون المحافظة على الوضع التاريخي للمسجد الأقصى وعلى مدينة القدس بشكل عام، وطلبنا منهم أن ينقلوا إلى دولهم أن يعملوا معنا على إعادة الوضع الديني والتاريخي والقانوني كما كان عليه عام 2000".

وشارك في الزيارة سفراء وقناصل عامون من غالبية دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى سفراء ودبلوماسيين من أستراليا والأرجنتين والمكسيك وبريطانيا والنرويج وتشيلي.

وتأتي الزيارة في وقت تدعو فيها أطراف في الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

والوضع القائم هو السائد منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد دون أي صلاحية للحكومة الإسرائيلية بالتدخل فيه.

وفي عام 2003، سمحت الحكومة الإسرائيلية أحادياً لمتطرفين إسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى من خلال "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد.

ومنذ ذلك الحين عارضت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هذه الاقتحامات وطالبت بوقفها ولكن دون استجابة من قبل الحكومة الإسرائيلية.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us