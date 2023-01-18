سياسة
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تذكرة بـ2.7 مليون دولار لحضور مباراة رونالدو وميسي ومبابي في السعودية
أعلنت السعودية بيع تذكرة بـ2.7 مليون دولار لحضور مباراة ودية مرتقبة بين فريقين يقودهما البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليو ميسي، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث ظفر بها رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي، وسيذهب ريعها كاملاً للعمل الخيري.
تذكرة بـ2.7 مليون دولار لحضور مباراة رونالدو وميسي ومبابي في السعودية
بيعت بالملايين.. تذكرة خيالية لحضور مباراة رونالدو وميسي ومبابي في السعودية- أرشيفية / صورة: AA
18 يناير 2023

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، بيع "تذكرة فوق الخيال" لحضور مباراة ودية مرتقبة بين فريقين يقودهما البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليو ميسي، بمبلغ 10 ملايين ريال (2.66 مليون دولار).

جاء ذلك في تغريدة لـ"آل الشيخ" عبر موقع تويتر، مساء الثلاثاء، أعلن فيها انتهاء المزاد الخيري الذي دشنه للظفر بالتذكرة صاحبة المزايا المتعددة، لحضور مباراة نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع رونالدو حتى عام 2025، بينما يلعب ميسي في باريس سان جيرمان منذ منتصف 2021.

وأوضح آل الشيخ أن المزاد الخيري الذي دشنه انتهى بفوز رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي بتذكرة المباراة التي ستقام في 19 يناير/كانون الثاني 2022، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكتب آل الشيخ عبر تويتر: "مبروك.. أعلى عرض بمزاد التذكرة الخيرية فوق الخيال، اللي قدمه رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي، وريع التذكرة كاملاً لإحسان".

وأضاف في تغريدة أخرى: "مبروك أخوي مشرف الغامدي، عشرة مليون ريال للخير ومنصة إحسان، وفوزك بتذكرة فوق الخيال وجهز نفسك برنامجنا يبدأ من بكرة إن شاء الله، وفي ميزان حسناتك يارب".

وكان آل الشيخ، قد أطلق مزاداً عالمياً، على تذكرة وحيدة "فوق الخيال" تبدأ بمليون ريال لحضور مواجهة كأس موسم الرياض، يحصل الفائز بها على مزايا، منها حضور تتويج كأس موسم الرياض، وتكريم الفائز بالكأس، والدخول إلى غرفة الملابس، فيما يذهب ريعها بالكامل إلى منصة إحسان الخيرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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