سياسة
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بريطانيا.. إضراب آلاف الممرضات في 55 مؤسسة ليومين من أجل تحسين الأجور
بدأ آلاف الممرضات، الأربعاء، إضراباً عن العمل لمدة يومين في أنحاء إنجلترا على خلفية مطالبات بتحسين الأجور.
بريطانيا.. إضراب آلاف الممرضات في 55 مؤسسة ليومين من أجل تحسين الأجور
بريطانيا.. إضراب آلاف الممرضات في 55 مؤسسة لمدة يومين طلباً لتحسين الأجور. / صورة: AA
18 يناير 2023

بدأ آلاف الممرضات، الأربعاء، إضراباً عن العمل لمدة يومين في أنحاء إنجلترا على خلفية مطالبات بتحسين الأجور.

وقال اتحاد الكلية الملكية للتمريض (RCN)، في بيان، لقد "بدأ إضراب ممرضات 55 مؤسسة صحية في أنحاء إنجلترا يومي الأربعاء والخميس على خلفية نزاع حول الأجور مع الحكومة".

وبهذا الخصوص، قال بات كولين، أمين عام ( RCN)، في تصريح صحفي، إن "الناس لا يموتون لأن الممرضات يضربن (...) الممرضات يضربن لأن الناس يموتون".

وأضاف المسؤول الصحي أن "المسؤولين الحكوميين رفضوا إجراء مفاوضات رسمية معنا، واختاروا الإضراب بدلاً عن ذلك".

وتابع كولين قائلاً: "لا نستطيع ترك العدد القياسي لوظائف الممرضات الشاغرة يزداد سوءاً، وبالتالي فإن دفع رواتب عادلة لطاقم التمريض سيساهم في تغيير هذا الوضع بهدف تزويد مواطنينا بالرعاية الصحية التي يستحقونها".

والاثنين، أعلن الاتحاد أن الممرضات سيضربن مرة أخرى يومي 6 و7 فبراير/شباط المقبل في إنجلترا وويلز ما لم يجرِ إحراز تقدم بحلول نهاية الشهر الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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