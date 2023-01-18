سياسة
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خلال أسبوع.. 70 وفاة في أفغانستان جراء البرد القارس
أعلنت السلطات الأفغانية، وفاة 70 شخصاً على الأقل خلال أسبوع، بسبب موجة البرد القارس، حيث تشهد كابول والعديد من الولايات الأخرى انخفاضاً في درجات الحرارة التي وصلت في بعض المناطق إلى 33 تحت الصفر.
خلال أسبوع.. 70 وفاة في أفغانستان جراء البرد القارس
 70 وفاة في أفغانستان جراء البرد القارس خلال أسبوع / صورة: AFP
18 يناير 2023

أعلنت السلطات الأفغانية الأربعاء وفاة 70 شخصاً على الأقل خلال أسبوع بسبب موجة البرد القارس في البلد الذي يعيش أزمة إنسانية خطيرة.

وتشهد كابول والعديد من الولايات الأخرى في البلد الفقير انخفاضاً في درجات الحرارة منذ 10 يناير/كانون الثاني. وسجلت ولاية غور وسط البلاد أدنى درجات الحرارة التي وصلت إلى 33 تحت الصفر خلال نهاية الأسبوع يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني.

وقال مدير الأرصاد الجوية في أفغانستان محمد نسيم مرادي لوكالة الصحافة الفرنسية "هذا الشتاء هو الأبرد إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة.. نتوقع استمرار موجة البرد لمدة أسبوع آخر أو أكثر".

ووفق وزارة إدارة الكوارث، لقي ما لا يقل عن 70 شخصاً مصرعهم منذ بداية موجة البرد.

كما نفق نحو 70 ألف رأس من الماشية يعتمد عليها الكثير من الأفغان لتأمين قوتهم.

وظهرت مشاهد من مناطق ريفية لعائلات مشردة متجمعة حول نار للتدفئة، بينما تجمع الأكثر حظاً في العاصمة المغطاة بالثلوج حول مواقد الفحم التقليدية.

وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في قطع طرق بعدة ولايات في وسط أفغانستان وشمالها، حسب صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضاف موجة البرد إلى العديد من الصعوبات في البلاد التي تكافح أصلاً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ويواجه أكثر من نصف الأفغان البالغ عددهم 38 مليون نسمة انعدام الأمن الغذائي الحاد، وثلاثة ملايين طفل هناك معرضون لخطر سوء التغذية.

ودخل الاقتصاد الأفغاني المتضرر أصلاً من عقود من الحرب، في أزمة مستفحلة بعد قطع مساعدات دولية بمليارات الدولارات في أعقاب تولي طالبان السلطة في أغسطس/آب 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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