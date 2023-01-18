توالت ردود الفعل الدولية إثر مصرع 18 شخصاً في تحطم مروحية قرب العاصمة الأوكرانية كييف، بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه يفغيني إينين ووزير الدولة يوري لوبكوفيتش.

وبعد الحادثة بوقت قصير، قدّم وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، تعازيه إلى أوكرانيا.

وقال في تغريدة إنه "تلقى ببالغ الأسى" نبأ حادث تحطم المروحية في مدينة بروفاري الواقعة شرق كييف، والذي أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص بينهم وزير داخلية البلاد.

وأرفق جاوش أوغلو حساب نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، ضمن التغريدة التي قدم فيها التعازي للأسر التي فقدت أفرادها في الحادث وللشعب الأوكراني.

من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في تدوينة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إنه تلقى ببالغ الأسى نبأ حادث تحطم المروحية في مدينة بروفاري الواقعة شرق كييف والذي أسفر عن مصرع العديد من الأشخاص بينهم وزير داخلية البلاد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تغريدة إن "مأساة تضرب قلب أوكرانيا التي مزّقتها الحرب"، في إشارة إلى حادثة تحطم المروحية.

وأعربت عن "تعازيها القلبية لأسر الضحايا وللرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وللشعب الأوكراني كافة" في تحطم المروحية في بروفاري. وقالت: "نحن حزينون معكم".

وبدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتز في تغريدة إن "تحطم المروحية في بروفاري يظهر مرة أخرى الثمن الباهظ الذي يتعين على أوكرانيا دفعه في هذه الحرب".

وأضاف: "في هذا اليوم الحزين، قلوبنا مع أسر الضحايا والمصابين وكذلك مع الرئيس زيلينسكي الذي فقد وزير داخليته اليوم".

كما وصف رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، وزير الداخلية الأوكراني الذي لقي مصرعه في الحادثة بأنه كان "صديقاً عظيماً للاتحاد الأوروبي". وأضاف في تغريدة: "نشارك أوكرانيا حزنها إثر حادث المروحية المأساوي في بروفاري".

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان عبر تطبيق التواصل "تليغرام"، حادث تحطم المروحية بـ"المأساة المروعة".

وأشار زيلينسكي إلى أن "وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي، ونائبه يفغيني إينين، ووزير الدولة بالوزارة يوري لوبكوفيتش كانوا من بين قتلى الحادث".

وصباح اليوم الأربعاء، قال قائد الشرطة المحلية إيهور كليمينكو، في بيان نشره عبر فيسبوك: "لدينا معلومات عن مقتل 16 شخصاً، بينهم وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي، ونائبه يفغيني إينين ووزير الدولة بالوزارة يوري لوبكوفيتش، بالإضافة إلى طفلين جراء تحطم مروحية بمنطقة كييف"، حسب صحيفة "ذا كييف إندبندنت".

ولم يقدم المسؤولون الأوكرانيون بعد توضيحات بشأن سبب الحادثة.

الناتو يؤكد ضرورة دعم كييف بالأسلحة

وعلى صعيد آخر، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، ضرورة دعم أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حسب ما نقلت وسائل إعلام أوروبية.

وقال إن أوكرانيا بحاجة إلى "زيادة كبيرة في الأسلحة في تلك اللحظة المحورية من الحرب"، مشيراً إلى أن هذا النوع من الدعم "هو الطريق الوحيد للتوصل إلى حل سلمي تفاوضي مع روسيا".

وأوضح أنه توجد حاجة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات.

وفي السياق، شدّد ستولتنبرغ على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يُبدِ أي مؤشرات على استعداده لإحلال السلام".