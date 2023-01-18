سياسة
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أردوغان يُلمّح لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 14 مايو/أيار
أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إمكانية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد لمدة شهر لتصبح في 14 مايو/أيار، بدلاً من تاريخها الأصلي في 18 يونيو/حزيران.
أردوغان يُلمّح لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 14 مايو/أيار
أردوغان يُلمّح لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 14 مايو/أيار/ صورة: AA
18 يناير 2023

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إمكانية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد لمدة شهر لتصبح في 14 مايو/أيار، بدلاً من تاريخها الأصلي في 18 يونيو/حزيران.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

ولمّح حلفاء أردوغان في البرلمان منذ أسابيع إلى أنهم قد يقدّمون تاريخ الانتخابات بسبب الأعياد الدينية والامتحانات المدرسية.

وسيتّخذ البرلمان التركي قراره النهائي لتحديد موعد الانتخابات.

واستذكر أردوغان خلال خطابه أمام حزبه التاريخ الذي أجرت فيه تركيا المعاصرة أول انتخابات حرة في عام 1950. كما استذكر فوز رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس في تصويت 14 مايو.

وقال أردوغان في تصريحات متلفزة إن الراحل مندريس قال في 14 مايو/أيار عام 1950 "كفى، سيكون للناس كلمتهم، وخرج منتصراً في صناديق الاقتراع".

وأردف "شعبنا سيقدم ردّه (للمعارضة) في اليوم نفسه بعد 73 عاماً".

وفي الانتخابات التي جرت يوم 14 مايو/أيار 1950، فاز الحزب الديمقراطي أمام حزب الشعب الجمهوري الذي حكم تركيا 27 عاماً منذ إنشاء الجمهورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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