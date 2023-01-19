سياسة
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بقيمة 370 مليون دولار.. الكويت توقّع اتفاقية لشراء مُسيّرات بيرقدار التركية
وقعت وزارة الدفاع الكويتية وشركة بايكار التركية اتفاقية لتصدير الأخيرة مُسيّرات من طراز "بيرقدار تي بي 2" المسلحة بقيمة 370 مليون دولار إلى الجيش الكويتي.
بقيمة 370 مليون دولار.. الكويت توقّع اتفاقية لشراء مُسيّرات بيرقدار التركية
بقيمة 370 مليون دولار.. الكويت توقع اتفاقية لشراء مُسيّرات بيرقدار التركية / صورة: شركة بايكار التركية
19 يناير 2023

وقّعت وزارة الدفاع الكويتية وشركة بايكار التركية اتفاقية لتصدير الأخيرة مُسيّرات من طراز "بيرقدار تي بي 2" المسلحة.

وذكر بيان صادر عن الشركة، الأربعاء، أن بايكار بدأت عام 2023 بتوقيع عقد تصدير قيمته 370 مليون دولار مع وزارة الدفاع الكويتية.

وأضاف البيان أنه مع الاتفاقية الموقعة بين بايكار ووزارة الدفاع الكويتية، ارتفع عدد الدول التي ستستورد مُسيّرات "بيرقدار تي بي 2" المسلحة إلى 28.

ووفقاً لبيانات نشرتها بايكار، فقد وقعت الشركة خلال 2022، عقود تصدير مع 27 دولة، بإجمالي عائدات بلغت 1,18 مليار دولار.

وكانت محادثات لتوقيع اتفاقية التصدير بين شركة بايكار ووزارة الدفاع الكويتية قد بدأت في 2019، وعلى إثرها حققت المُسيّرة نجاحاً كبيراً في رحلتها التجريبية بالكويت في يوليو/تموز 2019.

وحطمت المُسيّرة رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الطيران التركي من خلال التحليق المستمر لمدة 27 ساعة و 3 دقائق في ظروف جغرافية ومناخية صعبة مثل ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية بالكويت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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