سياسة
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وصفها بـ"عدو للإمارات".. إيران تستدعي سفير سيول وترفض تصريحات رئيس بلاده
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير كوريا الجنوبية لديها على خلفية التصريحات الأخيرة للرئيس الكوري الجنوبي في الإمارات حول إيران، حيث قال فيها إن "إيران عدو للإمارات، وأكبر تهديد لها".
وصفها بـ"عدو للإمارات".. إيران تستدعي سفير سيول وترفض تصريحات رئيس بلاده
وصفها بـ"عدو للإمارات".. إيران تستدعي سفير سيول وترفض تصريحات رئيس بلاده   / صورة: Reuters
18 يناير 2023

استدعت طهران، الأربعاء، سفير سيول لديها على خلفية التصريحات الأخيرة للرئيس الكوري الجنوبي ضد إيران.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، أنه جرى إبلاغ السفير يون كانغ هيون، رفض طهران تصريحات الرئيس الكوري يون سوك يول، التي قال فيها إن "إيران عدو للإمارات، وأكبر تهديد لها".

وأكد أن إيران لديها علاقات "ودية" مع معظم دول الخليج، وأن تصريحات الزعيم الكوري هي "تدخل في العلاقات وتقويض للسلام والاستقرار في المنطقة".

وطالبت الخارجية الإيرانية إدارة كوريا الجنوبية بتفسير لتصريحات الرئيس يول، وتصحيح هذا النهج في أقرب وقت.

في المقابل، قال السفير هيون، إن رئيس بلاده لم يقصد إيران، دون تقديم تفسير لتصريحاته عنها.

أما وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فقالت إن التصريحات كانت "لرفع الروح المعنوية للجنود الكوريين العاملين في الإمارات"، دون توضيح كيفية ذلك.

وأشارت في بيان، إلى وجود علاقة ودية وتعاونية طويلة الأمد بين إيران وكوريا الجنوبية، وأن سيول مصممة على تطوير هذه العلاقات.

وتابعت: "التصريحات لا دخل لها بالعلاقات مع إيران أو دول أخرى، ونأمل أن لا يجري تفسير هذه الكلمات بشكل مبالغ فيه"، على حد تعبيرها.

يشار إلى أن تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي جاءت خلال لقائه، في الإمارات، جنود بلاده العاملين في الدولة العربية منذ عام 2011.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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